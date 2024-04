Les Algériens ainsi que les fidèles supporters de l'USM Alger, attendent avec impatience la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS), de Lausanne, à la suite de la plainte déposée, par la Fédération algérienne de football auprès de la commission susmentionnée contre l'instance africaine pour violation de ses propres règlements dans l'affaire du maillot du club marocain de la RS Berkane floqué d'une carte géographique du Maroc englobant le territoire de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) en toute violation des règles sportives fondatrices universelles.

Pour rappel, lors du match aller, dimanche dernier au stade du 5- Juillet d'Alger, l'équipe de la RS Berkane avait refusé de jouer la rencontre face à l'USM Alger, car les responsables algérois ont refusé que celle-ci arbore un maillot floqué de la carte géographique du Maroc englobant le territoire de la République arabe sahraouie démocratique.

La Commission d'organisation des compétitions interclubs de la CAF qui s'est réunie mercredi pour délibérer sur cette affaire du match aller, a pris trois décisions: sanctionner l'USM Alger par un forfait de 0-3; soumettre le cas au Jury disciplinaire de la CAF pour d'éventuelles sanctions supplémentaires et que le match retour entre la RS Berkane et l'USM Alger au stade municipal de Berkane le 28 avril 2024 est maintenu. Ainsi et à travers sa position, la CAF prend fait et cause pour la RS Berkane et la Fédération royale marocaine de football sans se soucier le moins du monde du respect de ses propres lois et règlements. Suite à quoi, les Usmistes ont décidé, de présenter un recours au niveau de la CAF.

Les Algérois sur place à Berkane

En attendant, les Algérois ont aussi décidé de se rendre au Maroc pour disputer leur match retour face à Berkane demain, et ne point donner l'occasion aux Marocains de trouver un autre argument contre leur équipe. C'est ce que le directeur sportif du club Toufik Kourichi, a indiqué: «L'USMA se déplacera bel et bien au Maroc pour jouer le match contre la RS Berkane», a assuré le dirigeant de l'USMA en zone mixte, mercredi. Ainsi, le tenant du titre s'est rendu donc, hier, à 15h (heure locale) au Maroc à bord d'un vol spécial pour affronter l'équipe marocaine. Cette manche retour se déroulera le 28 avril au Stade municipal de Berkane, à partir de 19h GMT. Les Usmistes contre-attaquent en se basant sur l'erreur commise par l'instance du football continental qui a autorisé l'équipe marocaine à évoluer avec ledit maillot bafouant ainsi toutes les règles du sport, qui stipulent dans la loi 4 du football relative à l'équipement des joueurs «L'équipement ne doit présenter aucun slogan, inscription ou image à caractère politique, religieux ou personnel. Les joueurs ne sont pas autorisés à exhiber des slogans, messages ou images à caractère politique, religieux, personnel ou publicitaire sur leurs sous-vêtements autres que le logo du fabricant. En cas d'infraction, le joueur et/ou l'équipe sera sanctionné par l'organisateur de la compétition, par la Fédération nationale ou par la Fédération internationale (FIFA)».

Les arguments juridiques de l'USMA

Par ailleurs, les Algériens ne sont d'ailleurs pas du tout surpris par cette décision «irréfléchie et anti-réglementaire» qui a été prise par une commission sous l'influence de Fouzi Lekjaâ, président de la FRMF au service du Makhzen, connu aussi pour son aversion pour tout ce qui est algérien. Ainsi donc les responsables de l'USMA se sont appuyés sur les articles 59 et 60 qui précisent: «Tout message de nature politique ou autre est interdit sur tous les articles d'équipement mentionnés dans ce chapitre... tout comme la publicité du sponsor, de même que tout message de nature politique ou autres sont interdits...» Ou encore la loi 4 de l'IFAB, qui précise que «l'équipement ne doit présenter aucun slogan, inscription où image à caractère politique, religieux ou personnel. Les joueurs ne sont pas autorisés à exhiber des slogans, messages ou images à caractère politique». Ces articles peuvent servir de référence au TAS, pour statuer sur cette affaire. En attendant de connaître le verdict du recours déposé par l'USMA au niveau de la commission des compétitions de la CAF dans l'affaire de la demi-finale aller de la coupe de la Confédération, non jouée à cause de l'affaire du maillot controversé, la FAF peut également saisir la commission d'éthique de la FIFA contre la CAF, pour non-respect de ses propres statuts.