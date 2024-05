Le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) a organisé, mardi à Alger, une réunion de concertation avec les opérateurs économiques publics et privés du secteur du tourisme et particulièrement des infrastructures hôtelières, et qui se sont engagés à cette occasion, à optimiser leurs offres de service en prévision de la prochaine saison estivale, à travers notamment des prix promotionnels.

Selon un communiqué du CREA, cette rencontre a réuni les groupes touristiques HTT et SIH, l'ONAT de l'ONT ainsi que la Fédération nationale des hôteliers et tourisme.

L'ensemble des participants représentent plus de 1.600 hôtels répartis sur le territoire national.

Les objectifs à atteindre, en faveur des familles algériennes du pays et la communauté nationale établie à l'étranger, sont de "leur permettre de bénéficier de prix attractifs dans des hébergements hôteliers de qualité tout au long de l'année, et leur donner la possibilité de découvrir l'immense patrimoine touristique de notre pays", souligne l'organisation patronale.

Ainsi, "cette opération qui sera lancée au début de la saison estivale va permettre aux familles algériennes de profiter pleinement de leurs vacances et de leurs week-end sur le territoire national", ajoute le CREA saluant "l'engagement citoyen" des opérateurs économiques qui vont être partenaires à part entière de l'opération et affirmant sa volonté de "continuer à agir en faveur de la consolidation du pouvoir d'achat de nos concitoyens".