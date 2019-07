Suite à la qualification méritée de l'équipe nationale de football à la finale de la coupe d'Afrique des nations, le Haut Commandement de l'Armée Nationale Populaire à pris la décision en coordination avec le Premier Ministre de mettre à disposition 9 avions de transport militaire au profit de 870 supporters algériens pour soutenir et encourager les joueurs de l'équipe nationale et les motiver pour remporter ce trophée continental important. « En additif à notre communiqué du samedi 13 juillet 2019, relatif à la mise en place de six (06) avions de transport militaire au profit de six (600) supporters de l'équipe nationale de football à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, trois (03) avions de transport militaire supplémentaires seront mis en place, soit neuf (09) avions au total, au profit de deux cent soixante-dix (270) supporteurs algériens, dont le nombre total des supporters est de huit cent soixante-dix (870), pour soutenir et encourager les joueurs de l'équipe nationale et les motiver pour remporter ce trophée continental important », souligne un communiqué du MDN. L'Armée Nationale Populaire, partant des liens solides et éternelles qui l'attachent au peuple et afin de satisfaire le souhait d'une grande partie des jeunes pour assister à ce match historique, a tenu à être au rendez-vous comme à son accoutumée au coté de ses compatriotes, pour être à la hauteur du parcours exceptionnel de l'équipe nationale de football depuis le début de cet événement continental majeur.