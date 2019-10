Les responsables de l’USM Alger ont crû bien faire en décidant de boycotter le derby algérois face au MC Alger, samedi dernier, se basant sur deux arguments principaux : l’interdiction de jouer des matchs de championnat durant les dates FIFA et la présence de six joueurs au sein de la sélection nationale militaire, qui doit disputer le Mondial en Chine. Or, sur le plan réglementaire, les Rouge et Noir n’auront certainement aucun gain de cause, aussi bien sur le plan local (LFP et FAF) que sur le plan extérieur (FIFA et TAS). Cela se passe au moment où le club traverse une des pires situations de son histoire sur le plan financier. Les joueurs ont décidé de geler leurs activités (entraînements et participations aux rencontres nationales et internationales) jusqu’au règlement de la situation générale du club. Et là, il est utile de reprendre le communiqué publié par la direction du club. « La décision des joueurs a été prise suite à l’incapacité du club à honorer ses engagements financiers », selon un communiqué diffusé sur la page officielle Facebook de l’USMA. L’USMA « tient à interpeller l’ensemble de la famille usmiste afin de se mobiliser. Toute personne capable d’intervenir, aider, financer ou apporter des solutions permettant au club de sortir de cette spirale insoutenable est la bienvenue ». La direction du club des Rouge et Noir avait saisi la Ligue de football professionnel (LFP) pour le report de cette rencontre, en justifiant sa demande par le fait que ce derby soit programmé en pleine date FIFA, se basant dans sa requête sur l’article 29 des règlements généraux de la compétition de Ligue 1, saison 2019-2020. Le club de Soustara a également déploré l’absence de six de ses joueurs, retenus actuellement dans différentes sélections nationales. Il est important de faire remarquer que les responsables de l’USMA se trompent certainement en prenant une telle décision de boycott, car, sur le plan réglementaire, ils n’auront pas du tout raison. Pourquoi ? c’est très simple : dans les règlements généraux, il est bien stipulé, certes, qu’il est interdit de faire jouer des matchs de championnat durant les dates FIFA. Mais ce sont les règlements de la FAF, faut-il bien le faire remarquer. Ensuite, il faut aussi savoir que le Bureau fédéral peut prendre des décisions exceptionnelles permettant d’annuler un article se trouvant dans les règlements généraux de la FAF. Chose faite lors de la dernière réunion du BF, à Ouargla, où la LFP a été autorisée à programmer des matchs de la mise à jour du calendrier durant les dates Fifa, sauf le jour des matchs de l’EN A, les 10 et 15 du mois courant. Dont acte ! Après le boycott du match derby, la commission de discipline a statué et les règlements disciplinaires ont été bien appliqués : l’USMA perd le match (0-3) avec défalcation de trois points et une amende en plus. Quant à l’argument des six joueurs retenus avec la sélection militaire, les responsables de l’USMA n’auront également pas gain de cause. La sélection militaire dépend du ministère de la Défense nationale (MDN) et non de la FAF. De plus, il n’y a qu’un seul cas de figure pour que l’équipe puisse demander un report à cause de trois joueurs en sélection. Ce qu’il faut savoir, c’est que dans les règlements généraux de la FAF, ce cas de joueurs retenus avec les différentes EN n’est pas mentionné, sauf pour celui qui concerne l’Equipe olympique. Dans l’article 29 - alinéa 4 -, il est mentionné qu’« un club peut demander le report d’un match s’il a plus de trois joueurs titulaires en équipe fanion convoqués par l’Equipe nationale olympique ». Ceci, étant donné que pour ce qui concerne l’EN A et celle des A’, réservée aux joueurs locaux, il est noté dans l’alinéa 3 du même article : « Le championnat de Ligue 1 s’arrête durant les dates FIFA et à chaque fois que l’Equipe nationale des locaux dispute une rencontre internationale. » Maintenant, même si les responsables de l’USMA font recours, ils n’auront pas gain de cause. De plus, lorsqu’on dépose une réclamation à la FIFA, comme comptent le faire les responsables usmistes, le dossier risque de prendre du temps. Or, il y a possibilité de le traiter en « urgence » mais il faut payer une taxe pour ce faire et c’est une taxe bien chère. Or, il se trouve que le club ne peut même pas assurer un déplacement sur le territoire national faute de finances ?... Et comment vont faire les responsables pour payer les frais du dossier alors qu’au bout, ils n’auront pas du tout gain de cause. La commission de discipline a pris une décision respectant bel et bien les règlements.