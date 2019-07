Le gardien de but du NA Hussein-Dey, Gaya Merbah, et son coéquipier et milieu de terrain, Hocine EL Orfi, ont trouvé un terrain d’entente avec les dirigeants du CR Belouizdad pour signer, dans les heures à venir, au profit du détenteur du dernier trophée de coupe d’Algérie. Merbah, toujours lié par un contrat avec le Nasria, attend de récupérer sa lettre de libération pour signer un bail de trois ans. El Orfi, libre de tout engagement, est attendu aujourd’hui pour apposer sa signature sur son contrat. Ils rejoindront Ahmed Gasmi, qui vient du même club et signataire d’un contrat de deux ans avec le CRB, ainsi que Khouthir Ziti (CABBA), Zakaria Khali et Redouane Belahouel (USMBA), Bekri Kheiri (WAT). Le défenseur de l’USMA, Farouk Chafai, et contrairement à ce qui a été rapporté ici et là, n’a encore pas signé, même s’il a troué un terrain d’entente avec le DG du CRB, Saïd Allik.