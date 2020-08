Le nouveau directeur sportif de l'USM Alger, Antar Yahia, bloqué en France en raison de la pandémie de Covid-19, sera «bientôt» à Alger pour prendre ses fonctions, a annoncé, hier, le club algérois. «Antar Yahia va nous rejoindre très bientôt. Ce sera à bord d'un vol de la compagnie nationale, Air Algérie, destiné à rapatrier les ressortissants algériens bloqués en France en raison de la pandémie», a expliqué le club algérois sur son site officiel. Des rumeurs ont laissé entendre que le rapatriement de l'ancien défenseur central et capitaine des Verts allait se faire à bord d'un bateau ou d'un avion privé appartenant à l'actuel propriétaire de l'USMA, le Groupe Serport, mais ce dernier a formellement démenti cette information. «Tout ce qui a été dit à ce propos n'était que pure spéculation», a-t-il indiqué dans son communiqué. Antar Yahia (38 ans), qui compte 53 sélections avec l'Equipe nationale, est installé en France, où il est né et a grandi. Il a été engagé comme nouveau directeur sportif de l'USMA au mois de mai dernier, mais la pandémie de Covid-19 a fait qu'il ne puisse pas encore rallier Alger. Une situation qui, cependant, ne l'a pas empêché d'entamer le travail, en faisant signer plusieurs joueurs franco-algériens et négociant avec l'entraîneur français François Ciccolini. Son arrivée, va permettre au groupe Serport, qui a pris les commandes du club, d'avancer dans son travail et aboutir à la concrétisation de son projet. Un projet qui commence déjà à coûter cher, comme l'avait fait savoir le directeur général de la SSPA/USMA, Abdelghani Haddi. Il affirme que le Groupe des services portuaires a déboursé depuis son arrivée, d'abord en tant que sponsor puis en tant qu'actionnaire, presque 300 milliards de centimes. «Le Groupe Serport est venu à l'USMA d'abord en tant que sponsor. Au mois de septembre 2019, période dans laquelle le club était pratiquement en situation de grève, nous avons déboursé en premier lieu 7 milliards de centimes, cette somme avait permis de payer les joueurs et de régler leurs arriérés. Nous avons ensuite ajouté 12,5 milliards de centimes. En tant que sponsor, le Groupe Serport a déboursé au total presque 20 milliards de centimes», a indiqué le DG de l'USMA. Et d'ajouter: «Serport avait décidé de devenir par la suite actionnaire majoritaire. Ce n'était guère un cadeau pour lui. La valeur de la recapitalisation est estimé à 2 milliards de dinars (200 milliards de centimes). Au total, nous avons déboursé presque 300 milliards de centimes. Nous avons hérité d'une dette de 450 milliards de centimes. La dette fiscale et parafiscale est de l'ordre de 100 milliards de centimes.»