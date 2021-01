Il n'y a pas une seule journée où on n'entend pas un fan de club, gémir sur le sort de son club qualifié de «grand, mondialiste, d'historique, de creuset de révolutionnaires, de chouhada, voire de champions (sans pour autant nous égrener les titres, leurs dates d'obtentions etc.)Alors que ce n'est qu'aujourd'hui, que le fan devrait s'inquiéter pour son équipe! Mais, sachant très bien que les évènements se sont précipités et que certains clubs ont été pris en otage depuis très longtemps par des parvenus, ce malheureux supporter ne trouve rien à dire. Alors, désarmé, il chute sur le passé. Nous aurons deux exemples de supporters: le premier, disons un fan de l'ES Sétif (pas forcément un natif de la cité de Aïn Fouara) vous parlera aisément de Koussim, Kharchi, Salhi, Mattem, Adjissa, Bourahli, Zorgane, Serrar, Madoui, Djahnit, Ghecha, Bekakchi, Laouafi, Deghmoum, et le tout dernier «Aiglon noir», Amine Amoura, la star montante de 20 printemps, qui égaye les amoureux du beau foot, celui qui réconcilie tous les supporters, de quelque bord qu'ils soient! Le second, à court de résultats du jour de son team préféré, a alors recourt au... brillant passé qui lui permet de rêver à une grande équipe imbattable et invincible, lui rappelant les années fastes! C'est au cours de franches et chaudes discussions de leur équipe chérie, ou d'une interview, que ce supporter se met à raconter les exploits passés, même ceux auxquels il n'a jamais assisté, soit qu'il était trop jeune ou pire, il n'était même pas né! Nous avons alors des demi-phrases du genre: «Notre équipe a remporté tous les derbies, et battu le Raja, l'ES Tunis, Ahly du Caire... Nous avons besoin d'une société nationale... Nous voulons une équipe de juniors, renforcée de grands joueurs chevronnés... Nous voulons un immense coach étranger... Il faut que les dirigeants s'unissent face au sabotage de l'opposition! Une salade sans épices, quoi!». Ces gémissements feront place le lendemain, à ceux des joueurs qui lâcheront en fin de matchs, des syllabes de mots, tels «Grâce à Allah, nous avons égalisé à la dernière minute, sur une faute du gardien adverse!» Ou encore celle-ci: «Allah nous a permis de l'emporter à la toute ultime minute de jeu!» Un autre constat est malheureusement à faire concernant ces fans qui n'osent pas s'exprimer sans pour autant évoquer l'Eternel: si, par malheur, l'équipe encaissait un but «bête», un inattendu gros et dégoûtant blasphème, est craché publiquement, oubliant sur le moment, ainsi, le Seigneur, Ses recommandations ou Celles du Prophète, Sidna Mohamed (Qsssl)! Au moment où nous griffonnons ces quelques lignes, nous apprenons le limogeage d'un coach d'une grande équipe de l'Ouest du pays! Encore un! Qui sera le prochain? Un national ou un étranger? Dans les deux cas, on casquera les dommages et intérêts, sonnants, trébuchants et moraux! A-t-on seulement pensé au Trésor public, au bord de l'éclatement par la faute d'une pandémie que le gouvernement n'a jamais invitée, mais alors pas du tout? L'heure est au passage à l'acte: la formation des jeunes. Peut-être pas comme le Paradou AC, mais une formation à long terme, une formation qui dure dans le temps, les résultats venant après, bien après! Pour finir ce papier de digression, dénonçons avec force, les commentaires empoisonnés des speakers-télé, qui au lieu de nous décrire l'historique des équipes, leurs parcours, s'amusent à «arbitrer» devenant ainsi le 5ème référé non homologué par les instances sportives! Hors jeu par-ci, but de la main par-là, Et puis de grâce, évitez les pertes de temps inutiles, avec les gardiens qui soi-disant chutent en vue de gagner quelques secondes! Il n'y a que le solide qui dure! Le meilleur gagnera à tous les coups, sauf si...