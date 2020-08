Interrogé par le journal catalan Sport, le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu a conforté son entraîneur Quique Setién en vue de la saison prochaine. Et au passage, le boss des Blaugrana a démenti avoir contacté d’autres techniciens, comme Laurent Blanc. « Setién a un contrat. Quand nous l’avons engagé, nous lui avons présenté un projet pour cette saison, et toute la suivante. Juger un entraîneur sur quelques mois seulement, avec une pandémie entre-temps, c’est très compliqué. Comme l’a dit Arturo Vidal, ils n’ont eu que peu de temps pour travailler et apprendre à se connaître », a lancé Bartomeu. Avant d’ajouter : « Nous n’avons parlé avec personne. Ni avec Laurent Blanc ni avec un autre. Oui on a échangé avec Xavi, parce que nous avons une bonne relation. Mais il a prolongé il y a peu avec son équipe (Al-Sadd, ndlr). Il entraînera un jour le Barça. Il décidera quand. » Voilà qui a le mérite d’être clair.