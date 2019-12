Quelques mois après avoir fait parler de lui, en optant pour Al-Rayyan du Qatar, alors que on l’attendait chez un cador du Vieux continent, l’international algérien, Yacine Brahimi, revient sur cet épisode, dans une déclaration au média lusitanien, Maisfutboll.

Dans cette sortie médiatique, l’international algérien reconnaît avoir reçu plusieurs offres de la part de plusieurs clubs, surtout anglais. « J’ai décliné toutes ces offres.

Dans ma tête, tout était déjà ficelé, puisque j’avais tout conclu auparavant avec les dirigeants d’Al-Rayyane », explique-t-il, ajoutant qu’il voulait jouer au Qatar « pour plusieurs raisons », sans les évoquer.

Parmi les équipes qui cherchaient à engager l’ancien rennais, se trouve l’O Marseille, pensionnaire de la Ligue 12 française. Mais cette piste est tombée à l’eau, justement, à cause du joueur lui-même. C’est l’entraîneur du club phocéen, André Villas-Boas, qui l’a confirmé en indiquant : « J’ai parlé avec Yacine Brahimi une fois, c’est vrai qu’il était dans notre plan pour venir ici, mais le problème, c’était son offre du Qatar qui était extraordinaire. Il a pris sa décision. C’est un joueur très intéressant. » Entre-temps, Brahimi explique que son départ du FC Porto, après plusieurs années de loyaux service est dû au fait qu’il n’a pas reçu une offre de prolongation.

« Les dirigeants du FC Porto ne m’ont pas demandé de rester et je n’avais aucune offre de prolongation », reconnaît-il. Et d’enchaîner: : « Concernant l’offre du Benfica, je ne voulais même pas l’entendre. J’ai un énorme respect pour ce grand club, mais je suis un ’’Portista’’ et porter les couleurs du Benfica était quelque chose d’impossible pour moi. » Revenant sur les 5 années passées avec les Dragons, Brahimi regrette surtout le fait de ne pas avoir gagné assez de titres : « C’était difficile pour moi. J’ai gagné seulement deux titres en 5 ans, ce qui est trop peu. L’année du championnat était incroyable pour nous et l’année dernière, on l’a perdu à cause de nos fautes. Je pense toujours aux supporters et leur soutien. Je pense qu’ils méritaient beaucoup plus que ces deux titres. »

Malgré ce changement de statut, Brahimi garde la même verve en témoignent ses 6 réalisations en 10 matchs avec Al-Rayyane et sa distinction à deux reprises comme meilleur joueur du mois.