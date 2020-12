GP de Bahreïn de formule 1

Hamilton gagne après l'accident de Grosjean

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté depuis la pole position dimanche un Grand Prix de Bahreïn de F1 marqué par le terrible accident du Français Romain Grosjean (Haas), miraculeusement sorti sain et sauf de l'incendie de sa monoplace. Les Red Bull du Néerlandais Max Verstappen et du Thaïlandais Alexander Albon accompagnent Hamilton sur le podium. Accidenté dans le premier tour, Grosjean a été conduit à l'hôpital et souffre de «brûlures légères» et de «possibles fractures des côtes», selon son écurie.

Circuit ITF de Monastir

Ibbou engagée

La joueuse de tennis algérienne Inès Ibbou, éliminée vendredi d'un tournoi professionnel à Monastir (Tunisie), s'est engagée dans un nouveau tournoi, qui a débuté, hier, et se poursuivra jusqu'au

6 décembre dans cette même ville, selon la liste finale d'admission dévoilée, dimanche, par les organisateurs. L'Algérienne de 21 ans (154e mondiale) intègrera directement le tableau final de cette compétition, prévue sur surface rapide. Ibbou y croisera certaines joueuses qu'elle a déjà affrontées lors des précédents tournois à Monsatir, notamment la Française Carole Monnet, qui l'avait d'ailleurs éliminée 6-4, 5-7, 6-3, en match disputé vendredi pour le compte des quarts de finale. Ce sera le deuxième tournoi à 15.000 USD pour la championne d'Afrique junior de 2015, après une longue période d'arrêt imposée par la pandémie de nouveau coronavirus.

Boxe

Tyson prévoit un nouveau combat en France

L'appétit vient en mangeant. Cette nuit, Mike Tyson a de nouveau goûté à un ring de boxe. Après 15 années d'absence, l'Américain avait soif de combats et a donc défié Roy Jones Jr pour son retour à la compétition. Si Iron Mike n'a semblé avoir fait qu'une bouchée de son adversaire, les trois juges ont attribué un match nul entre les deux hommes, de quoi tout de même grandement satisfaire Mike Tyson. Après l'opposition, le champion américain a révélé avoir déjà faim d'un nouveau combat. Celui-ci pourrait se dérouler hors des États-Unis. Dans des propos rapportés par L'Équipe, Mike Tyson s'est livré sur un futur combat, annonçant ainsi «Je veux continuer sur cette lancée. Peut-être que nous ferons quelque chose dans le sud de la France, Monaco ou Saint-Tropez, avec un combattant européen. Je veux juste continuer à faire cela d'un point de vue humanitaire». Et comme le10sport l'a révélé, ce prochain combattant européen pourrait être Jérôme Le Banner, qui a lui-même déclaré être en contacts avec le clan Mike Tyson.