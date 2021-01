Formule 1

Le calendrier chamboulé

Les GP d'Australie et de Chine de Formule 1, prévus les 21 mars et 11 avril à Melbourne et Shanghai, sont reportés au 21 novembre et à une date indéterminée, et le circuit italien d'Imola entre au calendrier 2021, a annoncé le promoteur du championnat mardi. Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, la saison, qui comporte toujours 23 Grands Prix sur le papier, ne débutera donc pas en Australie mais à Bahreïn le 28 mars, avant de se déplacer à Imola le 18 avril puis dans un lieu encore à déterminer le 2 mai. Elle s'achèvera une semaine plus tard que prévu à Abou Dhabi, le 12 décembre au lieu du 5.

Open d'Australie de tennis

Garin forfait à son tour

Après John Isner, c'est Cristian Garin qui a annoncé son forfait pour l'Open d'Australie. Le Chilien, 22e Mondial, a révélé sur son compte Instagram s'être blessé au poignet, consécutivement à une chute avant son premier match à Delray Beach face à Christian Harrison. Ce retrait a des conséquences sur les têtes de série du Grand Chelem australien. Le bénéficiaire n'est autre qu'Adrian Mannarino! Engagé en Floride pour inscrire des points ATP, le Français avait été éliminé d'entrée et il pensait avoir laissé filer sa chance. En deux jours, la situation s'est éclaircie pour le Val-d'Oisien. Tout comme Gaël Monfils et Benoît Paire, il sera protégé lors du tirage au sort.

Basket-ball - NBA

Cinquième match reporté

La NBA a annoncé, mardi, le report du match prévu, hier, entre Boston et Orlando à cause du Covid-19, les Celtics n'ayant pas suffisamment de joueurs disponibles, alors qu'un minimum de huit par équipe est requis pour jouer. Cette rencontre est la cinquième reportée en NBA, depuis trois semaines qu'a débuté la saison régulière et la troisième pour la franchise du Massachusetts qui devait affronter Miami, dimanche, et Chicago mardi. Après les tests positifs de la star Jayson Tatum et de Jaylen Brown, un grand nombre de leurs coéquipiers sont devenus leurs cas contacts potentiels et observent depuis une quarantaine en attendant que l'enquête de traçabilité donne ses résultats. Dans le même temps, du côté de Washington, les Wizards ont annulé leur séance d'entraînement du jour, alors que deux de leurs joueurs, non identifiés, doivent se soumettre au protocole sanitaire lié au Covid-19.