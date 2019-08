L’USMA assure son statut

L’USMA traverse une crise financière sans précédent à la suite du blocage de son compte bancaire. Le club a bien approché le MJS pour bénéficier d’une aide pour éviter de déclarer forfait avant qu’il y ait l’intervention du futur potentiel repreneur du club, l’entreprise Al-Hayat Petroleum, qui a décidé de prendre en charge le voyage. Le coach Billel Dziri a, entre-temps, bien préparé son équipe pour ce match face aux Nigériens de l’AS Sonidep. A Niamey, les Usmistes ont mal débuté la rencontre en concédant un premier but sur penalty à la 14’. Petit à petit, les Rouge et Noir se solidarisent pour bien terminer la première mi-temps sur ce court retard. De retour des vestiaires, Zakaria Benchaâ réussit, contre toute attente, à égaliser à 51’, avant de revenir à la charge 20 minutes plus tard, pour ajouter un second but de la tête pour donner l’avantage à son équipe. Devant un stade vide de supporters, le champion d’Algérie en titre confirme son statut et abordera le match-retour avec plus de confiance. Cependant, la vigilance est de mise face à des Nigériens qui ne se déplaceront pas en victime expiatoire le 23 août prochain au stade du 5-Juillet. Jusqu’à l’heure, rien n’est encore gagné pour Zemmamouche et consorts.

Victoire historique du PAC

En coupe de la CAF, et pour sa première participation, le Paradou AC a réussi admirablement ses grands débuts, en battant nettement la formation guinéenne de l’IC Kamsar (3-0) au stade du 5-Juillet. Les Académiciens ont fait, pour ainsi dire, cavalier seul : un haut pressing des joueurs permet à Ghorab d’ouvrir la marque en surprenant le portier guinéen d’une superbe reprise de volée (20’). Et c’est ainsi que ce jeune attaquant du PAC inscrit son nom dans le palmarès en étant le premier buteur du club en compétition africaine du club. Les joueurs du coach portugais Francisco Chalo ont dominé parfaitement la partie bien qu’ils se soient contentés d’un seul but durant la première mi-temps. De retour des vestiaires, le PAC s’est rapidement mis à l’abri en corsant l’addition par l’entremise de Yousri Bouzok (53’). Et jouant en professionnels jusqu’à l’ultime coup de sifflet de l’arbitre, les Pacistes ont inscrit un troisième but dans le temps additionnel par l’intermédiaire Benyad. Le PAC est, ainsi, sur la très bonne voie de la qualification au prochain tour avant le match-retour le 24 août prochain à Conakry.

Score piège pour la JSK

Le deuxième représentant algérien en Ligue des Champions, en l’occurrence la JS Kabylie, a eu beaucoup de difficultés pour assurer une courte victoire face à la redoutable équipe soudanaise d’Al-Merreikh (1-0), au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa. Le stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou n’étant pas homologué par la Confédération africaine de football, les responsables kabyles ont opté pour le stade de Béjaïa. Après 9 ans d’absence dans une compétition continentale, la JSK a, certes, dominé la première période de cette rencontre, mais faute d’opportunisme, l’offensive n’était pas conforme aux occasions qui se sont présentées aux joueurs d’Hubert Vélud. Et il a fallu attendre les derniers instants de la première période pour ouvrir le score grâce à Réda Bensayah (43’), arrivé cet été en provenance de la JSM Béjaïa. En seconde période, Al-Merreikh est revenu sur le terrain avec des intentions plus offensives pour rattraper son retard, mais le portier kabyle, Oussama Benbot, s’est interposé à plusieurs tentatives. Quant aux joueurs de la JSK, ils ont été incapables d’ajouter un second but pour bien préserver leurs chances pour le match-retour prévu le 24 août prochain au Soudan.

Le CRB assure et rassure

Le CR Belouizdad a pris une option pour la qualification au prochain tour de la coupe de CAF, en battant le club tchadien de l’AS CotonTchad (2-0). Très décidés à bien entamer la compétition, les Rouge et Blanc entament la rencontre tombeur battant multipliant les rushs. A la 20’, le nouvel attaquant du Chabab, Ahmed Gasmi, concrétise la domination des siens en ouvrant la marque suite à une lumineuse passe du meneur de jeu, Amir Sayoud. Les joueurs du coach Amrani auraient bien pu terminer cette première mi-temps avec un score plus lourd, mais le manque de réalisme a fait défaut à Djerrar, Tabti ou encore Gasmi. En seconde période, le coaching de Amrani, qui incorpore Bousseliou, Bechou, et Bellahouel, a porté ses fruits avec un deuxième but. Cette fois-ci, c’est le maître à jouer de l’équipe lui-même qui se distingue, à savoir Sayoud. Son coéquipier Nessakh lui sert une balle sur le plateau qu’il reprendra victorieusement de la tête pour planter le second but de son équipe (81’). Le CRB a assuré l’essentiel en remportant cette première manche, même s’il y avait place à une victoire plus large. Avec deux buts d’avance, le CRB est appelé à rester vigilant pour confirmer cette victoire au stade de Ndjamena, le 23 août prochain.