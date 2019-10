Chachoua Fadila a été désignée, dimanche, présidente intérimaire de la Ligue de football de la wilaya de Boumerdes (une première à l’échelle nationale), suite au constat de la vacation du poste, durant une assemblée générale extraordinaire, abritée par le siège de la cette ligue. Mme Chachoua, également enseignante universitaire, a été installée à son poste, par Amar Bahloul, membre du bureau fédéral de la FAF, en présence des présidents de différents clubs et écoles de football de la wilaya, et de représentants de la direction locale de la jeunesse et des sports. La nouvelle présidente par intérim de la ligue de football de Boumerdes, qui a déjà occupé, 10 ans durant, le poste de vice-présidente de cette même ligue, est chargée de « parachever le mandat olympique de l’ex-président Saïd Bakri, devant prendre fin en mars 2023 », selon les explications urnies sur place.