Septième de Série A et déjà à huit points de l’AS Roma, quatrième et dernière qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions, le Napoli de Carlo Ancelotti a donc décidé d’imposer une nouvelle mise au vert à ses joueurs, après la défaite subie dimanche à domicile contre Bologne (1-2) qui a accentué la crise dans laquelle est plongé le vice-champion d’Italie. En crise depuis la mutinerie qui remonte au 5 novembre dernier après un match de Ligue des Champions contre le RB Salzbourg (1-1), l’entraîneur italien a été approché par le PSG. Les dirigeants du Paris-Saint-Germain n’ont pas attendu le résultat de leur équipe en Ligue des champions pour réfléchir à un nouvel entraîneur en vue de la prochaine saison. Selon les informations de Foot mercato, les Parisiens ont sondé Carlo Ancelotti. Il s’agit pour l’instant d’une simple prise de contact. Une manière de renouer clairement le dialogue, six ans après la fin de son bail parisien (décembre 2011-juin 2013). À l’époque, l’Italien avait quitté Paris à l’issue d’un long bras de fer avec Nasser Al-Khelaïfi. Si cet épisode a laissé des traces, les deux hommes ont repris le fil d’une relation plus apaisée. Selon l’entourage de l’entraîneur du Napoli, « le Mister » se dit ouvert à un retour dans la capitale française. Si à ce jour, aucune hiérarchie des priorités n’a été totalement arrêtée, Ancelotti possède certains partisans en interne. À commencer par son compatriote Marco Verratti, qui verrait d’un bon œil son retour dans la capitale. Idem pour le capitaine du PSG Thiago Silva, très actif en interne depuis son passage sur le banc de touche et dont le contrat expire en juin. En poste au Napoli, l’Italien pourrait ne pas y séjourner une troisième année. Après une première saison marquée par une deuxième place en championnat, Ancelotti traverse la seconde avec plus de soubresauts. Son management est remis en cause et son avenir ne semble plus passer par les Partonopei, avec lesquels il est lié jusqu’en juin 2021. La perspective d’une résiliation pourrait faciliter son départ vers un autre horizon. Le Napoli serait d’ailleurs déjà entré en contact avec Gennaro Gattuso pour prendre la relève.

Real Madrid : Forte concurrence pour Pogba

À une année de la fin de son bail (expirant en juin 2021), Paul Pogba n’a pas l’intention de prolonger avec Manchester United. Car dans le fond, le milieu de terrain souhaite « révéler un nouveau challenge ailleurs ». Une volonté de départ qui aiguise l’appétit des clubs intéressés. Le Real Madrid, qu’on sait en quête de renfort dans l’entrejeu, ne démord pas pour le Tricolore. Le club madrilène serait prêt à mettre les moyens pour s’attacher ses services. La Juventus Turin reste également en embuscade dans ce dossier. Les Bianconerios seraient toujours à l’affût et attendraient le bon moment pour récupérer leur ancien joueur. Alors si Paul Pogba venait à quitter Manchester United, quelle sera sa future destination ? Le frère aîné du joueur de 26 ans a répondu à cette question. Dans une interview accordée à El Chiringuito, Mathias Pogba a fait savoir qu’il aimerait voir son frère cadet défendre un jour les couleurs du Real Madrid. « Si mon frère joue au Real Madrid (…) oui, je serai content pour lui », a-t-il déclaré. Une déclaration lourde de sens quand on sait que le club de Zinedine Zidane s’active pour recruter le Champion du monde. Reste à savoir si Manchester United sera prêt à laisser filer sa plus grosse star et à quel prix…

Juventus : Fin d’année pour Khedira

Sami Khedira va devoir manquer tous les matchs de fin d’année de la Vieille Dame.. Le milieu de terrain de la Juventus va « passer sur le billard » pour la deuxième fois en l’espace de quelques mois. Et ce afin de nettoyer son genou. C’est ce qu’a fait savoir son club, ce mardi à travers un communiqué : « En raison de la gêne persistante au genou gauche lors de ces derniers jours, Sami Khedira subira demain une opération de nettoyage arthroscopique devant être réalisée par le professeur Ulrich Boenisch à Augsbourg, en Allemagne ». Si l’on en croit ce que rapporte La Gazzetta dello Sport, le Champion du monde 2014 devrait manquer un mois de compétition. Il ne pourra pas aider sa formation bianconera avant 2020. Cette saison, toutes compétitions confondues, Khedira a disputé 17 matchs. Et c’est exactement son total de rencontres de la campagne écoulée.

FC Barcelone : L’agent de Vidal va rencontrer les dirigeants

Comme Ivan Rakitic, Arturo Vidal s’interroge sur son avenir. Il est en effet peu utilisé au FC Barcelone et récemment, il a clairement ouvert la porte du départ si sa situation ne venait pas à changer d’ici janvier. Il ne manque pas de prétendants de luxe, puisque l’Inter et Manchester United se disputeraient celui qui a été sacré champion au Chili, en Italie, en Allemagne et en Espagne. D’après les informations de Tuttosport, son agent Fernando Felicevich devrait arriver en Catalogne avant Noël, afin de rencontrer les dirigeants du FC Barcelone. Cette rencontre aura pour but d’éclaircir l’avenir d’Arturo Vidal et pour voir s’il a toujours un rôle à jouer au sein de l’effectif d’Ernesto Valverde. Dans le cas contraire, l’entourage du Chilien commencera à lui trouver un point de chute…

Milan AC : Vers un retour de Zlatan ?

Libre de tout engagement depuis son départ des Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic a fait une révélation sur la suite de sa carrière. Dans un entretien accordé à GQ Italia, l’attaquant suédois de 38 ans a confirmé son retour de l’autre côté des Alpes. « À bientôt en Italie. Je vais aller dans une équipe qui doit gagner à nouveau, qui doit renouveler son histoire, qui cherche un défi contre tout le monde. C’est alors seulement que je pourrai trouver les stimulations nécessaires pour vous surprendre à nouveau. En tant que footballeur, il ne suffit pas de choisir une équipe, il faut tenir compte d’autres facteurs. Même dans l’intérêt de ma famille. » Il n’en fallait pas plus pour rapprocher l’ancien footballeur du Paris Saint-Germain de l’AC Milan. Même si le club lombard a calmé le jeu sur une arrivée du natif de Malmö.

Copa America 2020 : Les groupes connus

La CONMEBOL a procédé au tirage au sort des phases de poules de la Copa America 2020, qui se déroulera du 12 juin au 12 juillet prochain, en Argentine et en Colombie. Dans un nouveau format, où 12 pays sont répartis en deux groupes de six, l’Argentine retrouvera notamment l’Uruguay, le Chili, la Bolivie, le Paraguay et l’Australie, invitée pour l’occasion. De son côté, la Colombie accueillera le Brésil, le Pérou, l’Équateur, le Venezuela et le Qatar, également convié. Le choc Argentine-Chili lancera la compétition. Quant aux qualifications pour le second tour, les quatre premiers de chaque groupe accéderont directement aux quarts de finale.