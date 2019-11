Des constats, vrais ou faux, sont souvent faits quand on évoque le phénomène de violence dans les infrastructures sportives. Des mesures sont annoncées, sauf que l’acte n’est, jusque-là, jamais joint à la parole. Est-ce la bonne cette fois-ci ? C’est tout ce que souhaitent les férus du sport en général en Algérie, et le football en particulier, puisque les stades se transforment en de véritables arènes. En effet, un décret exécutif publié au Journal officiel n°64 fixe les modalités d’établissement et de mise à jour du Fichier national des personnes interdites d’accès aux infrastructures sportives. Selon le JO, ce fichier « est une base de données centralisée, extraite du Système national automatisé du casier judiciaire, conformément à la législation en vigueur ». Dans ce sillage, « les Fédérations sportives nationales, les Ligues sportives, les associations et les clubs sportifs sont informés par les services habilités du ministère de la Jeunesse et des Sports sur les personnes dont les noms figurent dans le Fichier national des personnes interdites d’accès aux infrastructures sportives ». Les données enregistrées dans ce fichier national, auxquelles peuvent accéder plusieurs institutions, « sont les données à caractère personnel (identité, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, profession et photographie) et celles relatives au jugement ou à la décision d’interdiction ». « Toute juridiction ayant prononcé une peine complémentaire d’interdiction d’accès aux infrastructures sportives, établit une seconde fiche signée par le procureur de la République et le greffier et la transmet au service central du casier judiciaire. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux fixe, le cas échéant, par arrêté le modèle de cette fiche », conclut le texte. Ces mesures, de par les avis unanimes, tombent à pic, au moment où l’on recommence à revoir les scènes de violences dans les stades, toutes divisions confondues, faisant que la sonnette d’alarme est tirée. Mais la question qui se pose d’elle-même est celle de savoir si ces mesures seront appliquées avec la collaboration de toutes les parties concernées. Ceci, étant donné que certaines de ces parties sont, elles-mêmes, une des sources du problème. Wait and see…