Le dernier délai pour le dépôt des dossiers de litiges à la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) a été fixé au 5 octobre prochain, ont indiqué hier cette dernière et la Commission du statut du joueur (CSJ) de la Fédération algérienne de football (FAF). La CNRL et la CSJ ont informé les clubs, les joueurs, les entraîneurs et leurs intermédiaires et avocats que cette décision a été prise «afin de donner suffisamment de temps aux parties concernées de répondre aux saisines et de permettre aux deux structures de traiter les très nombreux dossiers dans de meilleures conditions».

«Au-delà de cette date, aucun dossier ne sera retenu», ont ajouté les deux structures. Entre-temps, plusieurs joueurs ont entamé les procédures administratives d'usage pour saisir ladite chambre, dont les derniers en date sont ceux du RC Relizane, nouveau promu en Ligue 1, suite au sensible retard accusé par la direction du club dans la régularisation de leur situation financière. «Quasiment tous les joueurs n'ont perçu aucun salaire, tout au long de l'exercice passé. Certains d'entre eux attendent aussi d'être payés pour des salaires relatifs à la saison d'avant», a déploré le buteur du «Rapid», Mohamed Seguer.

Le président Mohamed Hamri, lui, impute cette situation aux moyens financiers «limités» dont dispose le club, soulignant qu'il ne pouvait plus subvenir à ses besoins de son propre argent.

Cette situation risque de porter préjudice à la formation de l'Ouest du pays, en vue de la saison prochaine, dont les préparatifs accusent déjà un retard sensible.