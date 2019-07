Des fan zones pour la finale de la CAN. Voilà la demande formulée par un syndicat policier, Alternative Police, à la police française et au préfet de police de Paris, Didier Lallement. Prenant pour exemples les débordements constatés en marge du quart de finale et de la demi-finale de la compétition, le syndicat s’inquiète, dans un communiqué, de la « recrudescence des violences » si l’équipe d’Algérie venait à gagner. D’où leur souhait que des fan zones soient spécialement créées pour l’événement dans plusieurs villes de France, telles que Marseille, Paris ou Lyon, avec pour principal objectif de « contenir et de sécuriser une majorité de la population ». Le syndicat y voit là une « solution de sécurité supplémentaire », permettant aussi d’« avoir un dispositif de surveillance lors de la dispersion des supporters ». Le syndicat se dit « particulièrement inquiet » pour l’Ile-de-France, indiquant que « plusieurs magasins de bricolage ont procédé à une vente d’acide chlorhydrique en grande quantité », notant que la substance est connue pour constituer la base de bombes artisanales, visant à toucher physiquement les forces de sécurité à la lueur des différents heurts qui se sont produits lors du week-end du 14 juillet.