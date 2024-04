Les Canaris seront en déplacement, aujourd'hui, à Alger pour croiser le fer avec l'ES Ben Aknoun, dans une rencontre qui s'annonce déjà très difficile pour les deux clubs. C'est d'abord l'enjeu de la rencontre qui fera que les deux adversaires vont se livrer une bataille sans merci sur le terrain. Les trois points de la rencontre sont quasiment vitaux pour l'ESBA qui se trouve actuellement à la quatorzième place du classement général. Un mauvais résultat sonnera sans conteste le glas de ce club qui a entamé la saison dans cette position et y est resté accroché jusqu'à présent.

Aussi, le club algérois va se jeter à fond dans le bain afin d'arracher le meilleur résultat possible pour remonter et s'éloigner de cette zone qui annonce sa descente aux enfers en compagnie de la lanterne rouge, l'US Souf.

Cette configuration rend les choses difficiles pour les Canaris qui devront, eux aussi, ramener un bon résultat afin de s'éloigner du dernier peloton et pourquoi pas se rapprocher du premier carré. Une éventualité toujours possible à condition que les matchs qui restent à jouer, outre le match de retard, soient sanctionnés par les meilleurs résultats possibles.

À présent que les changements souhaités sont là, les joueurs n'ont plus qu'à mouiller le maillot. Sous la houlette d'un technicien au talent avéré, parce qu'il l'a prouvé à maintes reprises, les camarades de Boualia doivent répondre au quart de tour aux orientations tactiques d'un Bensafi qui a les aptitudes à affronter, sur la ligne de touche, n'importe quel entraîneur. Outre l'entraîneur qu'ils connaissent d'ailleurs bien, les Canaris joueront désormais sous la direction d'un nouveau président du conseil d'administration.

Celui-ci les a rassurés sur tous les plans lors de sa visite surprise sur le terrain du stade du 1er- Novembre mercredi soir, quelques heures seulement après sa nomination.

Quelques heures seulement après sa nomination à la tête du conseil d'administration de la SSPA/JSK, El Hadi Ould Ali est allé rendre visite aux joueurs et au staff technique au stade du 1er- Novembre où ils étaient en préparation de la prochaine rencontre. Sur place, le nouveau président a longuement discuté avec les staffs technique et médical, ainsi que les joueurs. Une discussion franche et cordiale durant laquelle Ould Ali a rassuré les joueurs qu'«ils ne manqueront de rien».

Dans son intervention, il a notamment précisé que le club aura désormais tous les moyens, assurés par le sponsor Mobilis, pour renaître de ses cendres et aller de nouveau conquérir les terrains du continent africain.

Enfin, il y a lieu de rappeler qu'Ould Ali arrive à la tête de la JSK à un moment où les défis sont multiples. Après deux saisons chaotiques, le club kabyle joue toujours le maintien avec le risque de le voir sombrer dans la deuxième division.

Il arrive à un moment où la gestion hasardeuse se fait dans le flou le plus total et où la JSK est sous l'emprise de clans invisibles, mais très agissants surtout sur les gradins et les réseaux sociaux. Des faits qui appellent une réponse rapide et efficace à même de remettre le club sur les rails et de lui redonner ses lettres de noblesse d'antan. C'est justement ce défi que devra relever le nouveau président.

Un défi à double tranchant, car contrairement aux autres présidents, Ould Ali est connu à Tizi Ouzou, avec un parcours très riche, notamment de longs passages dans le secteur de la culture, de la politique et du militantisme et surtout, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports. Sa position peut servir de gage vu que la JSK est logiquement entre de bonnes mains mais qui peut, au cas où, s'avérer un passage fatal pour lui. Une configuration qui fait qu'il n'a pas le droit à l'erreur.