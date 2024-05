Restant sur une série de pas moins de 5 matchs, sans défaite, le leader actuel de la Ligue 1 Mobilis, le MC Alger, compte rester sur cette dynamique des bons résultats, lors de son déplacement à Khenchela où l'attend de pied ferme, l'équipe locale, l'USMK sur son stade fétiche Hammam Ammar à partir de 17h00.

Mais il faut bien faire remarquer, que toutes les équipes veulent toujours gagner le leader quel qu'il soit, en le recevant chez elles. Et c'est donc le cas, pour les Khenchelis qui veulent arracher les trois points de la victoire et ainsi, améliorer leur classement en Ligue 1 Mobilis du football professionnel. Pour les Mouloudéens, et en dehors de la pression des supporters locaux de Khenchela, les joueurs doivent aussi surmonter celle de leurs propres fans qui veulent que leur équipe poursuive sa dynamique des bons résultats et s'attendent donc au pire des cas à un match nul.

En d'autres termes, les supporters du MCA ne parlent que de victoire, surtout en déplacement, pour montrer que leur équipe mérite parfaitement ce poste de leader qu'elle occupe depuis bien des semaines. Plus difficile encore, les fans des Vert et Rouge sont également branchés sur la Ligue des Champions africaine que leur club doit disputer la saison prochaine. Remporter le championnat d'Algérie après 14 ans d'attente depuis leur dernier titre, les fans des Vert et Rouge espèrent, également, bien revoir leur équipe dans cette prestigieuse compétition continentale dont ils ont déjà arraché le trophée durant les années 70. Pour le moment, joueurs et staff technique sont bien préoccupés par ce déplacement périlleux à Khenchela. D'ailleurs, les responsables des Vert et Rouge ont déjà pris leurs dispositions, en programmant le départ de l'équipe vendredi prochain.

Soit la veille du match pour permettre aux joueurs de récupérer du voyage et d'être prêt le jour «J».

De son côté, le coach Patrice Beaumelle a, lui aussi, pris toutes ses précautions en visionnant les matchs de l'USMK dont celui face au CR Belouizdad, lors des huitièmes de finale de la coupe d'Algérie, pour déceler ses points forts et ses points faibles et ainsi préparer ses joueurs afin de pouvoir gagner ce match en déplacement.

De plus, Beaumelle a programmé un second regroupement de ses joueurs à huis clos à Zéralda pour bien préparer cette rencontre. Côté joueurs, il y a lieu de relever que l'ex-joueur de Khenchela, l'attaquant Bayazid, qui se trouve actuellement avec le Mouloudia, a déclaré que «rencontrer l'USMK pour la deuxième fois après seulement un mois du dernier match contre elle, a un goût particulier d'autant que la victoire est importante pour se rapprocher de plus en plus du titre de champion d'Algérie».

Du côté des joueurs de Khenchela, après avoir battu le CRB, 3e au classement de la Ligue 1, samedi dernier pour le compte d'un match en retard, ils veulent bien faire de même face à cette deuxième équipe algéroise qui se présente chez eux. Les joueurs du Mouloudia d'Alger sont donc bien avertis.