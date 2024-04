La première édition du Festival des sports de la wilaya d'Alger (25-27 avril) a débuté ce jeudi après-midi au club équestre à Bentalha (commune de Baraki), organisé par la wilaya d'Alger sous le patronage du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, sous le slogan «El Bahdja nous réunit...le sport nous réunit.»

La cérémonie du coup d'envoi de cette manifestation a été marquée par la présence de plusieurs membres du gouvernement, qui ont visité les différents sites réservés pour abriter les activités sportives et de loisirs au menu de ce rendez-vous.

«Les sites retenus pour abriter cette grande manifestation sportive ont été aménagés et dotés de toutes les installations nécessaires pour la réussite de cet évènement, qui a pour objectif d'instaurer la culture de la pratique sportive chez les différentes franges de la société et la rapprocher des citoyens», a déclaré le wali d'Alger Mohamed Abdennour Rabehi lors de son allocution.

Le wali d'Alger a appelé «toutes les familles algéroises et algériennes à venir en masse et participer à ce Festival des sports à travers les différents activités qu'il propose».

La première édition du Festival des sports de la wilaya d'Alger, prévu dans cinq sites différents de la capitale, devrait enregistrer une affluence record d'environ un million de visiteurs, selon les organisateurs.

Il s'agit des sites des Sablettes (Hussein Dey), le Parc urbain de Bab Ezzouar, Oued El Harrach (vers Bentalha), le Parc zoologique de Ben Aknoun et le Jardin des Grands Vents, relevant du Parc Dounia à Ouled Fayet.

Le plus gros des activités aura lieu aux Sablettes, sur un espace de 6,4 kilomètres, notamment la série de jeux traditionnels, appelée «Les Jeux d'autrefois», ainsi qu'une course pédestre, appelée «Course des hirondelles.»

«Le choix de ces sites est basé sur l'aspect écologique, puisqu'ils sont proches de la mer, de la forêt, et de la rivière. Ce rendez-vous inscrit au nom de la wilaya d'Alger sera organisé au mois d'avril de chaque année, où d'autres espaces seront ouverts», a-t-il ajouté.

Le site de Oued El Harrach, lui, s'étendra sur près de 18 kilomètres, vers Bentalha, alors que les espaces réquisitionnés sur les autres sites, à Ben Aknoun, Ouled Fayet et Bab Ezzouar s'étendront sur plusieurs hectares.

Plusieurs activités aquatiques sont également prévues aux Sablettes, notamment un aquathlon Swim & Run (25 avril), un triathlon juniors, Élite et Master (le 26 avril) et un duathlon, le 27 avril, qui, lui, sera destiné uniquement aux jeunes de moins de 15 ans.

Parmi les sites réquisitionnés, il y aura sept terrains pour le football, et 10 autres terrains pour le basket-ball, le handball et le volley-ball, ainsi que plusieurs circuits pour la course à pied. Il y aura également des espaces qui seront dédiés à la pratique des arts martiaux et différents sports de glisse et d'escalade.

À travers ce Festival, les organisateurs espèrent lutter contre la délinquance, en attirant les jeunes vers des activités «saines», même s'ils ne sont pas affiliés à un club ou une association sportive.

Outre les moyens matériels, et pour veiller au bon déroulement de l'évènement, les organisateurs ont mobilisé plus

de 400 encadreurs, représentant 40 Ligues et associations sportives.