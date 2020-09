La pandémie de coronavirus a vraiment perturbé le monde entier, et ce, dans tous les domaines. C'est le cas, à titre d'exemple de l'Equipe nationale de football où le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, se trouve confronté à plusieurs soucis, et ce, à une quinzaine de jours du stage prévu, durant la date FIFA, au mois d'octobre prochain. Jugez-en. D'abord, il est important de noter que le sélectionneur national a insisté pour affronter, en amical «deux gros morceaux», le Cameroun et le Ghana, au mois d'octobre prochain, en Europe, en vue de la reprise des qualifications à la coupe d'Afrique des nations, CAN-2021, en novembre. Depuis, la firme chargée par la Fédération algérienne de football d'organiser les matchs amicaux des Verts, à savoir Evol Sport, basée à Paris, a donc d'abord négocié avec ces deux sélections.

Si les Lions indomptables ont accepté et on même voulu disputer ce match avec les Verts juste après leur match amical contre le Japon, prévu aux Pays-Bas, lieu de leur stage, la sélection ghanéenne, par contre, a déjà finalisé ses deux matchs amicaux, contre le Mali et la Guinée équatoriale. Ce qui veut dire qu'il faut trouver un autre sparring-partner. Alors qu'Evol Sport cherchait d'autres sélections, dont le Gabon et le Bénin, comme second sparring-partner pour les Verts, Camerounais et Algériens ont été stupéfaits de voir leurs joueurs, notamment venus de France, interdits d'entrée aux Pays-Bas, par les autorités.

Et là, on pense donc à d'autres lieux et c'est ainsi qu'Evol Sport prévoit d'organiser le stage des Verts prévu du 5 au 14 octobre prochain, soit en Autriche, soit au Portugal. C'est certainement cette dernière destination qui sera choisie, dans la mesure où les Camerounais ont accepté de faire le déplacement, au Portugal, pour rencontrer les Verts. Ceci, d'une part, L'Angola veut bien rencontrer les verts au Portugal, d'autre part. C'est donc déjà un premier souci de Belmadi puisqu'il doit bien réfléchir pour choisir les joueurs devant participer à ce stage de préparation des deux rencontres contre le Zimbabwe (aller et retour) au mois de novembre prochain, pour le compte des qualifications à la CAN-2021. Côté effectif, en dehors des autres joueurs de l'Espérance de Tunis, à savoir Bedrane, Chetti, Tougai et Méziane, qui sont déjà convoqués, Belmadi va certainement convoquer des joueurs sans clubs, pour le moment, mercato oblige.

Le cas de Benrahma est aussi à prendre en considération, car lui, veut quitter son club, Drantford, après des sollicitations de grands clubs européens, dont des anglais de Premier League. Benrahma veut changer d'air et son coach ne l'a pas titularisé, lors des premiers matchs de la nouvelle saison. Sans «moral» à cause de son club, et sans aucun match disputé, Belmadi risque de ne pas le convoquer, sauf s'il le fera comme il l'a fait avec Guedioura...

C'est le cas de Belaili et de Belmari, qui font couler beaucoup d'encre, au vu des problèmes avec leurs clubs, ainsi que Slimani et Ounas. Côté (des) blessés, il faut aussi noter la probable absence de Boudaoui, qui souffre du genou et qui n'a repris les entraînements individuels que récemment. C'est également le cas de Soudani qui, lui aussi, relève de blessure au genou, sans oublier Atal qui s'est blessé il y a trois jours, contre le Paris Saint-Germain.

Voilà, d'une manière succincte, les soucis de Belmadi avant d'affronter le Zimbabwe, en aller et retour, au mois de novembre.

En effet, l'Equipe nationale aura rendez-vous, en novembre prochain, avec la double confrontation face au Zimbabwe, comptant pour les 3e et 4e journées des qualifications à la CAN-2021.

Dans sa quête de défense du titre continental, l'Algérie a bien entamé la campagne qualificative de la CAN-2021, en alignant deux victoires de rang, en novembre 2019: à Blida face à la Zambie (5-0) et à Gaborone, devant le Botswana (1-0).