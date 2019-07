La CAF a remis aux quarts-de-finaliste de la 32e CAN-2019, des tablettes spéciales leur permettant de suivre, à l’avenir, les avancées technologiques du jeu, rapporte le site de l’instance africaine. « Chacune des huit équipes parvenues au stade des quarts de finale a réceptionné les dispositifs destinés à faciliter les aspects technique et tactique des équipes », a indiqué le directeur technique et développement de la CAF, Raul Chipenda, expliquant que la tablette intègre un logiciel pré-installé qui donne accès aux statistiques en direct pendant les matchs et à la diffusion en direct des rencontres. « Il s’agit d’un projet pilote et nous avons décidé de commencer pour les quarts de finale, où la VAR, une autre technologie pour le développement du jeu, est appliquée. Avec l’appareil, les équipes ont un accès pendant le match à tous les aspects du jeu, y compris les statistiques individuelles, les informations sur les joueurs et les vidéos des matchs. Après le tournoi, nous examinerons les commentaires des équipes pour voir comment nous pouvons faire passer le projet à un autre niveau », a ajouté Chipenda. La tablette est le dernier exemple de support technique pour les équipes après la distribution du système de suivi GPS aux associations membres affiliées. Du côté algérien, c’est le manager général de la FAF, Hakim Medane, qui a réceptionné la tablette, au même titre que les représentants des sélections de Madagascar, Tunisie, Côte d’Ivoire, Bénin, Sénégal, Nigeria et Afrique du Sud.