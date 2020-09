Les hostilités en sourdine. Le climat prévalant dans le club fanion de l'Oranie est d'autant plus querelleur, notamment dans sa gestion, que celui-ci risque d'exploser à tout moment et à la moindre occasion. Des membres composant son conseil d'administration sont la défensive permanente. Un mois et demi après la mise en place d'une nouvelle administration, l'ex-président des Hamraoua ouvre le front de bataille en annonçant que le conseil d'administration remettra à l'ordre l'actuel premier responsable, Tayeb Mehiaoui, en le convoquant pour une réunion d'urgence à tenir en fin de cette semaine, l'ordre du jour de celle-ci tournera autour des questions de pointe, notamment celles ayant trait au volet financier et de sa gestion. «Nous nous sommes entendus au niveau du conseil d'administration pour tenir une réunion dans les plus brefs délais», dira Youcef Djebbari, celui-ci reproche à Mehiaoui «sa gestion et les prises de décisions unilatérales». L'enjeu est tellement de taille que Djebbari avance un tel argument justifiant la tenue de la réunion estampillée du sceau de «l'urgence». En fait, Djebbari et son «clan» reprochent à Mehiaoui d'avoir émargé tous les chèques bancaires du club «bafouant» la clause principale adoptée lors de l'Assemblée générale du 10 août, celle-ci stipulant la mise en place de Bensedjrari en qualité de deuxième signataire. «C'est à la fois surprenant et inadmissible», dit Djebbari en se confiant à ses intimes. Aussi, la gestion comptable de Mehiaoui est, selon des membres du conseil administratif du MC Oran, en inadéquation avec la situation financière du club. «Il (Mehiaoui) a revu à la hausse les salaires des joueurs, y compris les nouvelles recrues. Cela pourra causer d'importants préjudices», a souligné Youcef Djebbari, ce dernier juge utile de «renégocier les contrats liant ces joueurs au club». En attendant la suite des événements et leur évolution, le MC Oran s'apprête à entamer, dimanche prochain, la préparation d'intersaison en vue de l'exercice 2020-2021, dont le coup d'envoi est programmé pour le 20 novembre. En attendant, les joueurs ont commencé à effectuer les examens médicaux rituels avant de se lancer dans la préparation, en plus cette fois-ci des tests PCR liés au Covid-19. Huitième à l'issue du championnat de l'exercice passé, qui n'était pas allé à son terme à cause de la pandémie de Covid-19, le club phare de la capitale de l'Ouest aspire «à réaliser un meilleur parcours la saison prochaine», ne cesse d'affirmer le président du conseil d'administration, Tayeb Mehiaoui. Et pour atteindre cet objectif, le responsable du club a fait appel à l'entraîneur français Bernard Casoni, celui-ci, arrivé dimanche dernier de la ville française de Marseille, ralliera la capitale de l'Ouest en début de la semaine prochaine, soit après la fin de son isolement sanitaire qu'il effectue dans l'un des hôtels d'Alger. Casoni est à sa troisième expérience dans le championnat algérien après avoir fait deux passages aux commandes techniques du MC Alger. À Oran, il sera secondé par Omar Belatoui, ainsi que le préparateur des gardiens de but, Réda Acimi, deux anciens joueurs du MC Oran. Son staff sera renforcé aussi prochainement par un préparateur physique français sur proposition de Bernard Casoni. Sur le plan de l'ossature de l'équipe, la direction oranaise a prolongé les contrats de plusieurs joueurs, exception faite du capitaine d'équipe, Zineddine Sebah, ce dernier a opté pour le club algérois de Milaha Hussein Dey. Le gardien de but, Mazouzi, le défenseur Bendjelloul et l'attaquant Abdelhafid ont été libérés en attendant de décider du cas de terrain Heriet et Mansouri. Le MC Oran a, par ailleurs, recruté plusieurs joueurs comme le gardien des buts portier Limane (ex-CS Constantine), Benali (ex-O Médéa), Nekkache et Derrardja (ex-MC Alger), Khettab (ex-WA Boufarik) et Siam (ex-AS Aïn M'lila).