Le Borussia Dortmund et l'Inter Milan visent Peter GulacsiLe portier hongrois pourrait s'offrir un nouveau challenge l'été prochain. Il fait partie des joueurs qui ont hissé le RB Leipzig en Bundesliga et en Ligue des Champions. Six ans après son arrivée en provenance du RB Salzburg, le gardien de but Peter Gulacsi pourrait changer d'air lors du prochain mercato estival. Selon Sport Bild, le portier hongrois de 30 ans disposerait de deux touches pour la suie de sa carrière. Le natif de Budapest serait dans le viseur de l'Inter Milan et du Borussia Dortmund. Cette saison dans les cages du RBL, l'international hongrois a réalisé 15 clean-sheets en 32 rencontres toutes compétitions confondues. Côté transfert, il serait estimé à 13 millions d'euros.