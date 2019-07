Ancien joueur de la sélection sénégalaise de football, Khalilou Fadiga est ravi de la qualification des Lions pour la finale de la CAN-2019. Après le match Sénégal-Tunisie, l’ex-international a félicité Sadio Mané et les siens. Pour lui, cette qualification est méritée. « Cette qualification, le Sénégal l’a méritée.

Les garçons se sont battus pour aller jusqu’au bout et ils qualifient encore le Sénégal en finale. Bravo aux joueurs, au staff et au peuple sénégalais », a-t-il écrit.