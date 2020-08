L'ailier droit de l'ASO Chlef Fellahi Hadj Habib Saïd, s'est engagé, mardi, dernier, pour un contrat de 3 ans avec la JS Kabylie, devenant ainsi la 5e recrue estivale du club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football. Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, la JSK précise que ce joueur âgé de 23 ans a été «formée à l'académie d'Oran, avant de rejoindre en 2015 l'ASO Chlef. International U20 puis chez les U23, la nouvelle recrue de la JSK a joué 12 matchs la saison dernière. Ce joueur avait inscrit 3 buts et est auteur de plusieurs passes décisives». Fellahi Hadj Habib Saïd rejoint ainsi Arfi Houdeifa (RC Arba), Mehdi Ferrahi (RC Kouba), Lyes Fayçal Haddouche (CRB Dar El Beïda), et Juba Aguieb (ES Ben Aknoun), qui se sont engagés précédemment avec la formation kabyle. La JSK, 4e au classement final de la saison 2019-2020, définitivement arrêtée en raison de la pandémie de Covid-19, semble être le club le plus actif sur le marché des transferts par rapport aux autres pensionnaires de l'élite. Hier, la direction du club a annoncé la signature d'un contrat professionnel de 3 ans de Oussama Daïbeche. Un joueur qui a rejoint le club en 2016 et qui évoluait la saison dernière au sein de la JSK en U21 au poste de milieu offensif. Daïbeche est la sixième recrue du club. La période des transferts d'été s'est ouverte officiellement mercredi dernier et s'étalera jusqu'au 27 octobre, alors que la date du coup d'envoi de la saison 2020-2021 n'a pas encore été arrêtée.