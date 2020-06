L'international algérien, Mohamed Farès, évoluant à SPAL, Série A, attire les convoitises de plusieurs clubs italiens, qui veulent bénéficier de ses services lors de la saison prochaine, ont rapporté lundi des médias italiens. La Fiorentina, à la recherche d'un latéral gauche, a coché le nom de Farès en plus de celui de l'ex-international algérien Faouzi Ghoulam, pour assurer l'animation du flanc gauche de sa défense, selon la même source. Cependant, la Viola n'est pas la seule équipe sur les traces du champion d'Afrique algérien, puisque le Torino ne compte pas se laisser dépasser sur ce dossier, et veut s'attacher les services du joueur de 23 ans. Mohamed Fares qui s'est gravement blessé au genou a disputé cette saison deux matchs en championnat avant la suspension de la Série A pour cause de pandémie de Covid-19.