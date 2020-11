Pour le choc de la journée en Turquie, Besiktas a réussi à s’imposer face à Istanbul Basaksehir sur le score de (3-2) dans une rencontre qui a connu la titularisation de l’ancien Lyonnais, Rachid Ghezzal, et sa contribution au premier but. Le joueur prêté par Leicester City a montré un très bon visage durant les 71 minutes qu’il a disputées et il réussi à donner l’avantage à son équipe à la 44e minute après avoir joué rapidement un corner qui a terminé dans les pieds de son capitaine Atiba Hutchinson qui marque. Rachid Ghezzal avec sa passe décisive a réussi à donner sa deuxième « offrande » sous ses nouvelles couleurs en 4 rencontres de championnat. Des débuts prometteurs pour l’international algérien en Turquie .