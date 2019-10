Sur les terrains, on constate, depuis qu’il a pris en main les Verts, que Belmadi est en train d’appliquer un plan de travail très bien préparé, basé essentiellement sur un seul credo : « Je veux toujours gagner.» Cette situation s’est très bien traduite par une volonté de réussite inébranlable que Belmadi a transmise à ses joueurs, qui l’ont adoptée en l’appliquant merveilleusement sur les terrains.

La preuve est là, « ce sont les résultats qui comptent », disent les spécialistes et techniciens du football. Les Verts, sous l’ère Belmadi, sont sur une série de

16 matchs sans défaite, avec, entre temps, une coupe d’Afrique des nations hors de nos bases, ponctuée, mardi soir, par une large victoire face aux coriaces Colombiens (3-0), qui ont tenu en échec le grand Brésil de Neymar. A l’issue de cette partie amicale disputée à Lille en France, Belmadi confirme que « la sélection est en constant progrès », mais il ne veut pas s’arrêter là.

« On veut encore progresser », précise-t-il. « J’ai passé un deal avec les joueurs en ce sens. Le joueur doit se donner toujours à fond, aller de l’avant car j’ai du mal à travailler dans un environnement où je sens qu’on ne peut pas aller loin », ajoute-t-il. Belmadi martèle bien que l’objectif est « toujours de gagner, gagner et gagner ! ». Par contre, Belmadi n’a pas la folie des grandeurs et est bien cartésien dans son travail et autant dans sa politique à suivre dans la mesure où il reconnaît qu’« il y a beaucoup de choses à développer ». « On est loin d’être parfait. On peut encore développer plein de choses, on peut s’organiser pour faire plus mal et on peut être plus fluides dans le jeu… », note-t-il.

Le sélectionneur des Verts a poursuivi : « Il y a l’objectif d’une qualification pour la Coupe du monde. On n’y est pas encore, des matchs vont arriver en mars.

Les matchs en Afrique sont particuliers et difficiles, il n’y a plus de petites nations africaines. » Belmadi annonce qu’« il faut avoir la capacité de jouer contre les petits et les grands de la même manière ». Abordant le volet de la défense, jadis point très faible des Verts, le driver des Verts explique comment avoir su bloquer les deux virevoltants joueurs colombiens, Cuadrado et Sanchez, en indiquant que si on laisse Sanchez sortir le ballon sur le côté droit, il peut faire mal. « On a fait du travail bien étudié.

Les victoires amènent de la confiance. On a désormais certaines certitudes dans la manière de défendre, d’aborder les matchs et les préparer. Quand les joueurs appliquent les consignes, ça marche et ils y croient de plus en plus », fait-il remarquer. Ce match amical disputé à Lille a été une très bonne occasion pour rendre la pareille à nos expatriés qui n’ont cessé d’encourager les Verts lors de la dernière CAN. A propos de l’ambiance qui a régné dans le stade de Pierre-Mauroy, Belmadi s’en est réjoui en déclarant : « C’était super. Il y avait une très belle ambiance, on s’est senti à la maison.

Le stade était acquis à notre cause, les supporters ont fait un travail magnifique. Ils sont venus supporter leur équipe, c’est ce qu’on espérait, ce qu’on voulait, et il n’y a rien à redire. Il y a eu un petit incident à la fin avec ces deux hommes qui ont décidé de venir un peu gâcher cette fête (en pénétrant sur le terrain). Sinon, à part ça, c’était superbe. » D’ailleurs, Belmadi a bien indiqué également que « bien qu’on nous a refusé certaines villes, il serait aussi intéressant de refaire un match à Nice, Marseille ou Paris ».

Quant à un probable match retour Algérie-France, qui fait couler beaucoup d’encre, Belmadi a confirmé :

« Le match aura lieu, pas de souci, mais il faut livrer les stades. Moi ce qui m’intéresse dans cette affiche c’est le football. On joue les meilleurs, les Champions du monde, ça doit être une chose que tout le monde a envie de faire et de voir et d’ici là, j’espère qu’il y aura la livraison de certains stades. »