Recruté pour 126 millions d'euros, Joao Félix (20 ans, 35 matchs et 8 buts toutes compétitions pour la saison 2019-2020) réalise une première saison décevante avec l'Atletico Madrid. Irrité par les critiques, l'attaquant portugais s'est permis un petit coup de gueule pour remettre en place ses détracteurs. «Vous, les journalistes, vous faites votre travail et moi j'essaye de faire le mien, si les choses ne vont pas dans le sens qui vous plaît, ça m'est égal. Moi je joue parce que j'aime le foot, ce que pensent les médias et les autres, ça ne me préoccupe pas. J'essaye de ne pas voir les critiques, il y en a certaines que j'écoute et qui arrivent jusqu'à moi oui, mais que vais-je faire? Je continue de travailler»», a indiqué le Lusitanien pour Marca. «Je m'adapte à l'Espagne, je joue mon football, je commence à connaître le club et je cherche toujours à m'améliorer. Le style de Simeone? Beaucoup de gens parlent et disent des choses, d'autres en disent d'autres, moi je suis là pour jouer le football du Cholo et je fais ce qu'il me demande», a rajouté l'ancien joueur de Benfica.