D'aucuns amateurs et professionnels du sport scrutent la moindre information sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 pour la reprise des compétitions sportives, suspendues depuis le mois de mars dernier. Pour ce faire, il va falloir d'abord attendre les rapports de la Commission nationale du suivi de la pandémie pour savoir si celle-ci autoriserait le déconfinement progressif et, donc, la reprise sportive. Ceci d'une part. D'autre part, il faudrait aussi attendre la décision du gouvernement sur le même sujet. La reprise de la compétition sportive, fait couler beaucoup d'encre. En effet, les présidents de la FAF, Kheïreddine Zetchi et de la LFP, Abdelkrim Medouar ont, tous deux, rejeté depuis longtemps une probable saison blanche. Ce qui voudrait dire qu'ils attendent le feu vert de qui de droit pour enclencher la feuille de route tracée lors de l'avant-dernière réunion du Bureau fédéral. C'est dans cet ordre d'idées que le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, vient de déclarer que la reprise des compétitions dépend de la levée du confinement en vigueur. Le ministre a souligné: «La santé du citoyen reste la priorité du gouvernement.» «Les compétitions sportives resteront suspendues jusqu'à la levée du confinement, car la santé des citoyens est la priorité du gouvernement», a déclaré Khaldi, lors d'une visite au foyer de l'enfance assistée d'El-Biar, en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou. Il est, donc, logique que chaque Fédération doit préparer ses programmes de reprise des compétitions avec toutes les précautions voulues pour éviter toute contamination de ce virus mortel. Et à ce sujet, le MJS avait bien précisé, que «les Fédérations sportives nationales sont appelées à proposer des protocoles sanitaires préventifs précis qui établiront les conditions nécessaires pour la reprise des compétitions».

«La décision finale reviendra au MJS qui accompagnera les Fédérations et sera en contact direct avec le ministère de la Santé et les autorités compétentes», a-t-il ajouté. D'ailleurs, Khaldi a adressé, samedi dernier, un courrier aux différentes Fédérations sportives, leur demandant de maintenir les mesures de prévention contre la pandémie de Covid-19 pour encore 15 jours, soit jusqu'au 13 juin. «L'ensemble des infrastructures sportives devra rester fermée. Toutes les compétitions devront être reportées, tout comme les stages et regroupements des athlètes, ainsi que les assemblées des instances sportives», a-t-il dit. Il y a lieu de relever, aussi, le scepticisme de Medouar, qui a déclaré, entre autres, que «l'Algérie ne possède pas les mêmes avantages et moyens que les pays européens pour assurer toutes les précautions sanitaires». Il y a un mois, le même Medouar avait déclaré que le «championnat reprendra, même s'il faut que cela se fasse au mois de septembre et que l'on repousse le début de la nouvelle saison 2020-2021». Pour le moment donc, la situation est dans le camp des responsables sanitaires et politiques.