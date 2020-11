«Le régime de la terreur» pour l'un, des «entraînements faits d'une façon à faire plaisir à certaines personnes» pour d'autres. Au moment de qualifier l'influence de Lionel Messi au FC Barcelone, Eric Olhats, l'ancien conseiller d'Antoine Griezmann, et son oncle Emmanuel Lopes n'y sont pas allés de main morte! Tous deux ont largement sous-entendu que la Pulga est responsable des difficultés rencontrées par l'attaquant français depuis son arrivée à l'été 2019. Ces prises de parole ont évidemment fait des vagues en Catalogne et, Messi a notamment, très peu apprécié d'être immédiatement interrogé sur le sujet dès son retour de sélection. «Je suis un peu fatigué d'être en permanence le problème de tout au club», a lâché l'Argentin devant les journalistes à l'aéroport. Un coup de gueule partagé par son entraîneur Ronald Koeman. «Je peux comprendre que Leo se soit énervé. Après un si long voyage, qu'il soit interrogé sur Antoine, je pense que c'est un manque de respect. Je comprends que vous cherchiez une polémique, mais moi dans le vestiaire, je n'ai pas vu de mauvaise relation entre les deux», a assuré le Néerlandais en ciblant les médias... et en cherchant aussi à désamorcer les tensions autour de sa star, qui sera en fin de contrat au terme de la saison et que ce genre de polémique risque de ne pas inciter à prolonger. Le technicien s'est ensuite adressé plus particulièrement à l'entourage du natif de Mâcon. «Si quelqu'un a dit quelque chose, et je crois que Griezmann n'est plus son client depuis trois ans (Eric Olhats, Ndlr), ce sont des conneries», a taclé le coach catalan. En revanche, Koeman ne semble pas en vouloir au champion du monde 2018, qui n'a d'ailleurs absolument pas cautionné les propos tenus par ses proches. Et c'est déjà un point positif. «Je ne suis pas préoccupé, car je vois Antoine content, travaillant très bien et s'améliorant comme les autres joueurs», a même noté le Batave. Reste à savoir si Messi fera preuve d'autant de compréhension à l'égard du tricolore.