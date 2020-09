Au moment où, à l'USM Alger, tout semblait aller dans le bon sens sur le plan administratif, avec la présence d'un directeur général, en la personne de Abdelghani Haddi, qui veille au grain, il semble que cela n'est, en réalité, pas le cas. Sinon, comment expliquer la décision prise par la direction des Rouge et Noir de mettre fin aux fonctions de Haddi «Le club vous informe que Monsieur Abdelghani Haddi n'est plus directeur général chargé des affaires administratives de l'USMA à compter de ce jour, mardi 29 septembre 2020», lit-on, entre autres, dans le communiqué de la direction algéroise. La décision est connue, mais pas les raisons. Même le concerné ne le sait pas, comme il l'a fait savoir dans une déclaration à l'APS: «Contre toute attente, on m'a notifié hier (lundi Ndlr) la décision de fin de fonctions, à partir du 1er octobre, sans aucune explication. J'ai demandé à rencontrer le P-DG (Achour Djelloul, Ndlr), en vain. J'ai déduit qu'il ne voulait pas me recevoir.» L'information concernant le limogeage de Haddi circulait avant-même l'annonce faite par la direction du club. Ce qui a alimenté davantage cette hypothèse, était le fait que le désormais ex-DG de la SSPA du club de Soustara n'était pas présent à la cérémonie de présentation de la nouvelle recrue, Mustapha Bouchina, signataire d'un contrat de 2 ans en provenance du Paradou AC. «Officiellement, il n'y a aucun grief retenu contre moi. Je ne sais pas ce qu'on me reproche. C'est le flou total. J'aurais aimé que le club communique sur ses différents supports, pour mettre un terme à la spéculation concernant mon limogeage», a ajouté Haddi. Celui-ci, qui estime avoir la conscience tranquille, dira encore: «En toute modestie, j'estime avoir fait du bon travail. Ce n'est plus l'USMA d'avant.» «Il y a à peine un mois, le conseil d'administration s'est réuni et les membres ont adopté la politique sportive et administrative présentée. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis. Le document ne peut pas être bon, il y a un mois, et mauvais, maintenant en l'espace de 30 jours», a-t-il pesté. Les supporters estiment que de par ce qu'il a fait jusque-là depuis son installation dans ce poste, Haddi a été d'un grand apport dans la réorganisation du club et qu'il serait, selon eux, dommage de le voir partir alors que le train est en marche. La question que les Usmistes se posent est celle, désormais, de savoir qui prendra le relais. Ils croisent les doigts et attendent que la direction de Serport, actionnaire majoritaire du club, fasse appel à une compétence avérée, qui saura relever le défi et poursuivre le travail effectué jusque-là par Haddi.