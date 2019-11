Le nom de Luka Modric a beaucoup résonné cet été dans la rubrique transfert. Et voilà que cette fois, c’est l’Inter Miami de David Beckham qui serait sur les rangs pour tenter de l’enrôler et en faire son joueur vedette. « Un des propriétaires de l’Inter veut l’enrôler pour qu’il y termine sa carrière. Le Real Madrid le laisserait partir, l’été prochain il aura 35 ans », affirme en effet OK Diario. Le milieu de terrain croate a longtemps été sur les tablettes de l’Inter...Milan et devra choisir s’il souhaite rejoindre la MLS ou rester en Europe.