Après avoir décidé de présenter une démission collective, en guise de protestation contre les dernières décisions du Bureau fédéral de la FAF, les dirigeants de l’ES Sétif se rétractent. Selon Djaber Zoghlache, président du directoire, «celui-ci est désigné par les autorités locales ainsi que la direction de la jeunesse et des sports et sa démission doit passer, donc, par une assemblée générale». «Le directoire doit préparer cette AG pour qu’il n’y ait pas un vide administratif jusqu’à ce que l’identité du nouveau président soit connue», a-t-il déclaré. Les dirigeants sétifiens avaient annoncé, mer-credi dernier, leur démission collective, en réaction à la décision prise par le BF dans le cadre de l’arrêt de la compétition et l’attribution de la 3e place au lieu de la 2e à l’Entente. Ils avaient accusé l’instance fédérale d’opter pour le deux poids deux mesures