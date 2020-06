Après la dernière déclaration du président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, lors de son passage sur deux chaînes de la Radio nationale indiquant qu'il est sceptique, quant à la reprise des compétitions, les membres du Bureau fédéral (BF) de la Fédération algérienne de football (FAF), ont finalement confirmé que la saison footballistique 2019-2020, suspendue depuis le 16 mars, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, reprendra ses droits après «la levée du confinement et l'autorisation de rassemblements». La décision a été prise lors de la réunion du Bureau fédéral (BF) de la FAF, tenue en visioconférence, sous la présidence de Kheïreddine Zetchi. Mais là, il est très important de signaler, qu'en fait, le président de la FAF avait demandé une audience au ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, qui l'a justement reçu samedi, soit la veille de la réunion du BF. à ce propos, la FAF a rapporté sur son site Internet que Zetchi a renouvelé cette position à Khaldi. Le communiqué précise: «Plusieurs sujets d'actualité ont été abordés lors de cette réunion, dont l'examen des possibilités de reprise des activités sportives.» De plus, la même source révèle que «le ministre, qui a montré toute sa disponibilité et son écoute, devrait porter la feuille de route de la famille du football national au gouvernement et aux autorités sanitaires pour étudier les conditions de retour au jeu. Et c'est donc après cette audience avec le MJS que le président de la FAF s'est présenté à la réunion du BF par vidéoconférence au cours de laquelle il a été décidé de maintenir la feuille de route initialement établie par le BF le 30 avril dernier, qui consiste à poursuivre le reste de la saison 2019-2020 des Ligues 1 et 2 sur une période de 8 semaines, après une période de préparation de 5 à 6 semaines, quelle que soit la date qui sera arrêtée par les pouvoirs publics. Il s'ensuivra une phase de repos total d'au moins une semaine aux joueurs, puis une autre active d'un mois qui amorce le début de la période d'enregistrement. Ce n'est qu'après cette phase que la nouvelle saison débutera à une date à arrêter ultérieurement. Pour les championnats amateurs (LNFA et LIRF) de la catégorie seniors, ils seront calqués sur les championnats professionnels des Ligues 1 et 2 (éventuellement à une semaine près). Et c'est la raison pour laquelle, le MJS a mis en place un «protocole» préliminaire pour accompagner cette étape, afin que la Ligue professionnelle en coordination avec la commission médicale fédérale programme une séance de travail avec les médecins des premiers clubs de l'association avec la technique «physioconférence», dédiée à expliquer les mesures préventives à prendre avant de reprendre la compétition. Ainsi, le BF maintient son souhait de mettre en application le premier planning proposé en association avec la LFP à savoir la poursuite de la saison 2019-2020 puis le démarrage de la saison 2020-2021 avec les étapes suivantes: reprise des entraînements avec six semaines de préparation; reprise des compétitions du football professionnel et amateurs seniors, arrêt actif d'un mois, démarrage de la saison 2020-2021, première période d'enregistrement durant l'arrêt actif et le début de la saison 2020-2021. Mais pour les autres rapports des différentes ligues et Commissions dont celle de la discipline et la fameuse affaire de l'enregistrement audio, il faudrait attendre le compte rendu officiel de cette réunion du BF sur le site de la FAF qui a pris la fâcheuse habitude de le mettre en ligne quelques jours après la réunion. Et dire qu'on est dans l'ère de «la rapidité de l'info»!