La majorité des joueurs des équipes de Ligue 2 ont recouru aux mouvements de grève pour salaires impayés tout en menaçant de ne pas prendre part aux matchs de la 14e journée, programmés initialement aujourd’hui. Les présidents des clubs concernés se sont réunis mercredi et ont demandé à la LFP de reporter cette journée. La LFP a donné une suite favorable à cette demande. Mais, le problème demeure tout de même toujours posé. Quelle issue pour cette fuite en avant, puisqu’aucune solution ne se profile à l’horizon ? Ceci, bien qu’une deuxième réunion est prévue entre les présidents des Ligues 1 et 2 ainsi que le président de la LFP le 10 décembre en cours en marge de la cérémonie du tirage au sort de la coupe d’Algérie. Les présidents des clubs de la Ligue 2 se sont réunis, mercredi dernier avec le président de la LFP, Abdelkrim Medouar où on a noté la présence de 11 sur les 16 clubs que compte cette division. L’objet de cette réunion est de régler ce problème des finances. Les dirigeants des clubs ont contesté de nouveau la décision de la Chambre nationale de résolution et litiges (CNRL) qui menace 15 clubs de ce palier d’interdiction de recrutement s’ils n’assainissent pas leurs dettes vis-à-vis de la Cnrl. Or, il se trouve que lors d’une réunion précédente, avec la LFP il a été convenu de rejeter ces mesures considérées comme injustes, tout en préconisant l’annulation des poursuites à leur égard. Plus important encore, les présidents des clubs ont fait le constat de la non-tenue des promesses du ministère de la Jeunesse et des Sports, relative à l’aide de l’Etat pour les clubs professionnels. Les présidents des clubs constatent que les promesses du MJS, qui s’est engagé de débloquer 10 milliards de centimes pour les clubs de la Ligue 2 et 15 milliards pour ceux de le Ligue 1, n’ont jusqu’à présent pas été tenues. Au cours de la même réunion de mercredi dernier avec Medouar, ce dernier a cédé et décidé de répondre favorablement aux exigences des présidents, à savoir le report de la 14e journée du championnat. C’est ainsi que la LFP a publié un communiqué sur son site précisant : « Après un large débat et une concertation de ses membres, le bureau de la LFP a décidé de répondre favorablement à la demande des présidents de Ligue 2, concernant le report de la 14e journée du championnat de Ligue 2 programmée ce samedi 7 décembre 2019. La Ligue de football professionnel a décalé cette journée au 14 décembre et la 15e journée au 18 décembre 2019. » Mais, ce report ne règle pas le problème, pour autant. En attendant la réponse du MJS quant aux promesses non tenues, selon les présidents des clubs, il ne reste donc qu’à attendre la prochaine réunion prévue le 10 du mois en cours, si celle-ci aurait bien lieu, pour, peut-être entrevoir une solution à ce problème épineux qui ne date pas

d’aujourd’hui, faut-il bien le faire rappeler.