Le mercato d’hiver prend fin et la JSK enregistre ses trois nouvelles recrues. Sur le papier, il s’agit d’une bonne pioche pour le boss des Canaris, Chérif Mellal, mais les supporters affichent des craintes quant aux capacités de ces dernières d’apporter le plus escompté.

Le premier arrivé depuis plusieurs semaines à Tizi Ouzou était le Libyen Abdeslam Tubal, mais ne risque pas de figurer sur l’échiquier de Velud à cause de la persistance des problèmes de sa lettre de libération par son ancien club. C’est vraisemblablement le cas du Tunisien Oussama Derragi, que certaines sources annoncent déjà partant. A présent, il ne reste que la troisième recrue, Zakaria Boulahia, qui a finalisé son transfert lundi soir.

En fait, encore et encore, la direction kabyle ne maîtrise pas ses procédures de transfert provoquant des retards et des annulations en vue. Selon nos sources, le joueur libyen risque de ne pas être qualifié pour jouer à la JSK. Son ancien club l’Itihad de Tripoli reproche à la direction de la JSK le fait d’avoir fait signer le joueur, toujours sous contrat, sans pour autant passer par les responsables de son club employeur. Ce qui justifie le refus de signer sa libération. Toutefois, pour ne pas mettre un terme à son transfert, le club libyen a chargé le manager du joueur de poursuivre les démarches. Les tergiversations pour cause de mauvaise application des procédures concernerait également le joueur tunisien Derragi.

Selon des sources tunisiennes, ce dernier ne serait pas encore fixé sur l’idée de porter le maillot de la JSK. Preuve en est qu’il est en négociations avec un club saoudien pour un éventuel transfert. Ce qui met en doute la signature de son contrat avec le club de la Kabylie, qui l’avait annoncé officiellement comme nouvelle recrue le présentant même avec le maillot de la JSK.

A priori, il ne reste que Zakaria Boulahia qui pourrait être officiellement qualifié. Mais le joueur ne sera pas qualifié pour le match ce jeudi prochain face à l’USM Alger, puisqu’il s’agit d’un match en retard de la phase aller. Boulahia, natif de Aïn Témouchent, a effectué sa formation à l’Atletico Madrid. En 2017, après avoir inscrit 13 buts avec l’équipe réserve de l’Atlético, il a connu sa première convocation avec le groupe pro de Diego Simeone pour le match de Liga contre la Real Sociedad, durant lequel il est resté sur le banc. Il a quitté l’Atlético en 2018 pour rejoindre le Real Murcia en Segunda B, avant de rejoindre Albacete.

«Zaka», a évolué cette saison avec l’équipe réserve d’Albacete Balompié en Tercera División, inscrivant un but en 15 matchs lors de la phase aller.

Demain, la JSK aura fort à faire en se déplaçant chez l’USM Alger dans une rencontre comptant pour la mise à jour du calendrier. Programmée au stade Omar-Hamadi de Bologhine à partir de 18h45, cette rencontre sera d’une importance capitale pour les Canaris pour remettre du calme au sein de la maison après des jours mouvementés.

Les supporters, remontés contre le président Chérif Mellal et demandant même son départ affirment que leurs joueurs n’ont pas le niveau pour prétendre à un titre cette saison, mais la direction du club maintient cet objectif contre vents et marées.

Cette dernière continue d’adopter une communication déficiente à maints égards.