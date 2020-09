Les joueurs de la JS Kabylie ont entamé, ce vendredi, un stage bloqué dans la wilaya de Mostaganem. Ce séjour, qui va s'étaler sur deux semaines, se déroulera, annonce la direction du club sur sa page officielle dans facebook, sans les joueurs Juma et Daïbeche. Toujours selon le communiqué, le staff médical, après des examens PCR, doute de la possible infection des deux éléments au Covid-19. Une procédure immédiate a été décidée, en les mettant en quarantaine en attendant des examens approfondis. Au sujet du stage, la direction du club de la Kabylie annonce également, que les camarades de Malik Raïah qui sont entrés en isolement se contentent, au départ, d'un travail individuel ou par petits groupes au niveau de leur quartier général. Un programme spécifique pour maintenir la forme avant d'entamer les entraînements collectifs, aujourd'hui. Le président du club, Chérif Mellal, mise, selon nos sources, beaucoup sur ce regroupement qui permettra d'avoir une vue d'ensemble sur son effectif complètement remanié. À noter également que ce stage de Mostaganem est le deuxième après celui effectué dans la wilaya de Béjaïa. La direction du club kabyle compte avoir un effectif au grand complet, contrairement au premier regroupement, qui a vu beaucoup de joueurs et de responsables absents. Toutefois, cet espoir doit être mesuré, car le coach franco-tunisien Yamen Zelfani n'a pas été du voyage, avant-hier, étant encore en Tunisie. Par ailleurs, il est à rappeler que le président de la JSK qui est sous la sanction de la ligue a tenu à apporter une réponse aux propos de Medouar dans un communiqué du club. Le feuilleton se poursuit encore, car le club kabyle a annoncé avoir déposé un recours auprès de la FAF, considérant que la décision de sa suspension pour 2 ans avec proposition de radiation à vie n'est pas juste. Ainsi, la guerre des déclarations s'est poursuivie avec plus de virulence qualifiant les propos de Medouar de honteux. Suite à ces déclarations faites sur la chaîne de radio internationale, le club kabyle affirmait dans sa réponse que «Medouar qui a échoué au niveau de la gestion de la Ligue (près de deux 2 ans sans nommer un secrétaire général, calendriers non précis, programmation anarchique des compétitions nationales, abandon de poste pendant un bon moment, scandales à répétition, doit savoir que le président de la JSK n'a pas de leçons à recevoir de sa part et ce, sur tous les plans, notamment celui de la moralité». Avant cette sortie du président de la LFP, c'était le Bureau fédéral de la FAF qui avait réagi aux propos de Mellal, qui les qualifiait de «reste de la bande» à l'issue de la décision de désigner le club algérien participant à la coupe de la confédération africaine de football.

Pour rappel, la direction du club kabyle avait réclamé cette participation étant classée quatrième au championnat et l'annulation de la coupe d'Algérie. Mais, la FAF aurait décidé autrement en procédant au tirage au sort pour cette désignation, ce qui a engendré la réaction de Mellal et toute la direction de la JSK, qui s'estimait en droit de prendre cette place.