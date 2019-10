La direction de la JS Kabylie se lance déjà dans la campagne de recrutement en prévision du prochain mercato hivernal. L’urgence est évidente au vu, notamment des prestations du compartiment défensif des Canaris, qui a déjà fait perdre beaucoup de précieux points à l’équipe dans la course au titre. Ainsi donc, on assiste à l’arrivée de la première éventuelle recrue à Tizi Ouzou. Le Gambien Kaba Sambou est, en effet, arrivé depuis quelques jours pour passer des tests avant que le staff technique ne tranche sur son cas. Ainsi, quelle que soit l’issue de cette série d’épreuves, la JSK affiche clairement sa volonté de renforcer son échiquier. Cette volonté est visible, d’ailleurs, depuis quelques semaines avec les déclarations du technicien français, Hubert Velud, qui a demandé à la direction de recruter des éléments à même de combler le manque laissé par la faible défense. Quelques jours plus tard, les dirigeants kabyles ont répondu positivement à l’entraîneur en annonçant leur volonté d’aller à la chasse de l’élément manquant dans leur puzzle. C’est ainsi que le jeune international gambien, repéré par la commission de recrutement, a été appelé pour subir des tests pour un éventuel recrutement. Jusqu’à hier, ces épreuves se poursuivaient devant l’œil des dirigeants et du staff technique. Aucune information n’a, cependant, filtré sur son recrutement officiel. Pour l’instant, la direction kabyle ne donne pas signe d’une autre piste, mais il est clair que les dirigeants ne vont pas se contenter d’un seul joueur, car le manque à gagner est grand. Malgré la profusion des attaquants, il est visible que les Canaris ne sont pas aussi percutants que Velud le voudrait. Toutefois, le compartiment qui donne du fil à retordre à la direction et le staff technique est incontestablement la défense. C’est une véritable passoire à laquelle est confronté Velud, qui doit à chaque rencontre trouver des solutions. Le recrutement d’un ou de deux défenseurs est une nécessité impérieuse pour la suite des compétitions. Et l’urgence fait que la direction ne peut pas se permettre d’attendre jusqu’au mercato hivernal. Certains craignent même qu’elle perde ses chances de jouer le titre si elle ne se ressaisit pas en ces débuts de compétition. Aussi, c’est dans ces conditions que les Canaris vont devoir affronter, mercredi prochain, les Sanafirs sur leur terrain à Constantine. La confrontation face au CSC sera rude avec des Constantinois qui ne voudront pour rien au monde laisser s’échapper les trois points de la rencontre. Les Kabyles, de leur côté, tenteront de glaner le maximum de points, mais en partant amoindris d’une ligne défensive efficace.

Ayant déjà perdu un grand nombre de points à l’intérieur de leurs bases, les camarades de Hamroun vont devoir se jeter à fond pour récupérer le déficit. Ce qui n’est pas du tout évident avec une faible ligne défensive. L’équipe kabyle a jusqu’au 29 octobre pour soigner sa ligne avec des solutions de replâtrage de Velud. La confrontation africaine avec l’AS Vita Club ne sera pas une sinécure. Bien au contraire, les compétitions africaines ne donnent pas droit aux tergiversations. La ligne défensive doit réagir d’ici là.