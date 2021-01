La JS Kabylie s'est imposée, vendredi dernier, face à la JS Saoura (2-1), dans le cadre de la 8e journée du championnat de Ligue 1. Rezki Hamroun signe ainsi son retour avec un but marqué sur penalty, alors que le second est l'oeuvre de Bounoua. Les visiteurs ont pu réduire la marque grâce à un autre penalty concrétisé par Derouèche. Avec cette victoire, les camarades du jeune portier Hadid, qui se distingue de match en match, ont pu se rapprocher du leader et du premier carré. Un objectif atteint, mais qui tombe avec de sérieux problèmes pour le président du club. En effet, Cherif Mellal aurait été notifié d'une décision du tribunal administratif de Tizi Ouzou, le convoquant pour une AG des actionnaires le 11 février prochain. Selon toute vraisemblance, le juge près le tribunal administratif de Tizi Ouzou s'est appuyé sur les motifs juridiques des actionnaires pour réclamer une AG pour élire un autre président légal. Ainsi, il semblerait à tous points de vue que les jours de Chérif Mellal, à la tête de la JSK sont vraiment comptés bien que lui, ne semble pas se soucier de cette décision. En effet, Mellal affirmait, vendredi dernier, après la rencontre face à la JS Saoura qu'il se défendra jusqu'à son dernier souffle et qu'il ne «cèdera pas la JSK à des voyous». D'ailleurs, ce dernier semble compter sur les supporters pour le défendre face à ses détracteurs. Ce week-end, sur les réseaux sociaux, un appel à une marche prévue le 30 janvier, est largement relayé pour exprimer la solidarité avec le président. En tout état de cause, malgré sa ténacité, ses détracteurs, conduits par Malek Azlef et Yazid Yarichene ne semblent pas reculer. Décidés à l'éjecter de son poste, ces derniers prévoient une assemblée générale le 11 du mois de février pour annoncer officiellement la destitution de Mellal et l'intronisation de Yazid Yarichene. Les initiateurs de ce mouvement de dissidence sont plus proches que jamais de leur objectif, suite à la décision du tribunal. Pour rappel, lors de sa dernière conférence de presse, Mellal affirmait que l'ouverture du capital du club se fera avec la présentation des bilans des 10 dernières années. Cette demande relance, en effet, les interrogations sur la manière dont a été gérée la SSPA/JSK durant cette décade qui n'a vu l'organisation que d'une seule assemblée générale, selon Mouloud Iboud, ancien joueur et porte-parole du club. Ce dernier rappelait dans la même conférence que les détracteurs de Cherif Mellal n'ont qu'à mettre la main à la poche pour atterrir au conseil d'administration. «Les promesses, on n'y croit plus», selon l'orateur qui s'interrogeait sur le montant promis par Yazid Yarichene qui affirmait mettre un chèque en blanc à l'ordre de la JSK.