La Ligue de football professionnel a répliqué, vendredi soir, à la polémique créée par l’USM Alger, qui a refusé de jouer le match de mise à jour du calendrier, hier, face au MC Alger, au stade du 5-Juillet. « Dans le cadre de ses prérogatives, la LFP établit un calendrier des compétitions, et applique des décisions du Bureau fédéral de FAF à propos de l’ajournement des matchs en retard durant les dates de la FIFA », a indiqué l’instance fédérale sur son site Internet. Et d’ajouter : « En ce qui concerne les déclarations de certains employés de l’USM Alger sur la base de leur interprétation, que le maintien de la programmation des matchs retards établie initialement par la LFP sur instruction du Bureau fédéral, est considéré comme une atteinte à l’institution militaire, la LFP considère ces propos irresponsables et réfute toutes ces allégations. La Ligue nationale confirme son plein respect à l’institution militaire et voue son profond attachement à cette institution qui assume ses missions de sécurité de protection de notre patrie. » La LFP a saisi l’occasion « pour transmettre un message d’encouragement à l’Equipe nationale militaire et lui souhaite le succès dans ses compétitions internationales. La LFP formule le vœu que la sélection nationale réalise des résultats à la hauteur des ses précédentes performances ».