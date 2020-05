Trois mois après son interruption à cause de la pandémie de coronavirus, la saison 2019-2020 de Liga devrait, selon les informations d’El Mundo Deportivo et de Sport, reprendre ses droits le jeudi 11 juin à 22h avec le derby andalou entre le FC Séville et le Betis. Il ne manque, désormais, plus que l’ultime feu vert du ministère de la Santé espagnol. Le même jour, le match de deuxième division entre le Rayo Vallecano et Albacete, suspendu en décembre dernier et reporté à une date ultérieure à cause de chants et d’insultes du public madrilène envers l’attaquant ukrainien d’Albacete, Roman Zozulya, pourrait également se tenir. Ensuite, un véritable marathon attendrait les joueurs de Liga : jusqu’au 12 juillet, il n’y aurait pas un jour sans qu’une rencontre du championnat espagnol ne soit organisée.