La CAN-2021, qui devait se jouer initialement en été (juin/juillet), serait fixée désormais du 9 janvier au 6 février, a annoncé, hier, le site de RFI. La décision a été prise à l’issue d’un accord conclu entre la CAF et les autorités camerounaises à Yaoundé, en raison de la saison des pluies dans cette région du continent. Ce changement doit encore être évoqué lors de la prochaine réunion du comité exécutif de l’instance africaine, qui devrait avoir lieu en marge de la coupe d’Afrique de Futsal au Maroc (28 janvier- 7 février). Ce choix est dicté par les conditions météorologiques en été au Cameroun. Cette décision pourrait également être reconduite pour les CAN-2023 (Côte d’Ivoire) et CAN 2025 (Guinée), dans la mesure où c’est également la saison des pluies dans une bonne partie de l’Afrique de l’Ouest, à cette période de l’année. Le Cameroun qui devait organiser la CAN-2019, a été recalé par la CAF qui a confié l’organisation à l’Egypte, en raison du retard accusé dans les travaux des infrastructures devant abriter le tournoi, remporté par l’Algérie. La compétition s’était déroulée pour la première fois en été

(21 juin - 19 juillet). Par ailleurs, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, s’est dit, hier, « satisfait » de l’avancée des préparatifs au Cameroun, soulignant que la tendance était désormais à l’optimisme. « La CAF a mesuré cette dimension dans le travail de préparation, et évaluer les avancées significatives sur les divers chantiers de la CAN-2021. Je peux dire que la tendance est à l’optimisme, et je me réjouis à la fois de l’annoncer et de la confier. L’attachement de la population camerounaise au football africain lors de cette manifestation sera une démonstration de force que toute l’Afrique aimerait partager. Je vous encourage à poursuivre dans cette voie positive de la bonne préparation, en vous garantissant le soutien continuel de la CAF », a indiqué le président de l’Instance continentale, lors d’une allocution prononcée au début de la réunion avec autorités camerounaises à Yaoundé. Ahmad Ahmad est à la tête d’une délégation officielle de la CAF, composée également d’anciennes gloires du football africain, dont le sélectionneur national Djamel Belmadi. Cette visite qui a pris fin, hier, est inscrite dans le cadre d’une mission d’inspection des infrastructures de la CAN-2021 et du championnat d’Afrique CHAN-2020. « Je me sens heureux d’être ici, à l’aise et confortable, parce qu’une atmosphère de travail et d’amitié se pointe à l’horizon. L’enjeu est d’une grande importance, puisqu’il s’agit de désigner la date du déroulement de la CAN-2021. Je tiens à remercier le président du Cameroun Paul Biya pour son engagement ferme, clair, et déterminé à faire de cet événement un rendez-vous historique que peut-être le Cameroun n’aura jamais vécu par le passé », a-t-il ajouté. « Personnellement, je suis très convaincu pour le succès de la CAN-2021. J’ai un profond respect pour la volonté du chef de l’Etat qui a mobilisé les moyens appropriés, je reconnais dans cette détermination du président la volonté manifeste de répondre à la diversité africaine. Au nom de la CAF, je rends hommage aux engagements pris par Paul Biya. Je suis convaincu aujourd’hui que le peuple camerounais vivra cet événement dans une ferveur populaire exceptionnelle, parce que la passion du football qui existe ici est unique, incomparable, inimitable », a-t-il conclu.