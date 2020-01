La direction du CR Belouizdad a procédé, jeudi dernier, à la désignation de Toufik Kourichi, en tant que responsable du pôle sportif et porte-parole du club. L’ancien directeur technique national (DTN) vient, ainsi donc, prendre la place de Saïd Allik, dont la décision a été prise, une semaine auparavant, de le promouvoir au poste de directeur général de la SSPA. Une décision qui vient confirmer, si besoin est, que Allik se rapproche plus que jamais de la porte de sortie. L’homme a bien compris le message de Charaf Eddine Amara, P-DG du groupe Madar-Holding, actionnaire majoritaire, qui veut l’éloigner de toute décision concernant l’équipe première, en donnant toutes les prérogatives, dans ce sens, à Kourichi. Mais la désignation de ce dernier ne fait pas l’unanimité au sein des joueurs. Les cadres de l’équipe refusent de travailler avec lui, chacun pour une raison, et revendiquent que le travail qu’ils ont entamé avec Allik soit poursuivi avec l’implication même de ce dernier. Lors de la réunion qu’ils ont tenue avec lui, mercredi, les cadres de l’équipe l’ont clairement fait savoir à Amara, et ce dernier, voyant l’étau se resserrer sur lui, a demandé aux joueurs de se concentrer seulement sur le terrain et le travail qu’ils doivent accomplir. Selon certaines sources, le ton est monté entre le responsable en question et certains joueurs, qui lui auraient clairement signifié que sa décision de provoquer, à ce moment précis de la saison, ce changement est risqué et peut facilement se répercuter négativement sur l’équipe, qui s’attend à une deuxième partie de la saison des plus difficiles. Voyant la tournure des évènements, Allik s’est déplacé jeudi chez les joueurs, leur demandant de se concentrer sur le match d’aujourd’hui face à l’O Médéa, dans le cadre des 16es de finale de la coupe d’Algérie, et lui dédier une qualification. Des joueurs auraient même versé des larmes, lorsque Allik leur a indiqué qu’il n’est plus directeur du pôle sportif et qu’il va falloir travailler avec Kourichi, installé quelques heures auparavant. Il a même laissé entendre qu’il n’a pas encore décidé s’il acceptera le nouveau poste de DG ou pas, quoique ses proches affirment qu’il ne compte pas donner une suite favorable. Le champ est désormais miné au sein de la maison belouizdadie, ce qui n’encouragerait pas Allik à rester, lui qui accuserait un des conseillers de Amara et le DTS des jeunes, Boualem Charef, de lui mettre des bâtons dans les roues. Quoi qu’il en soit, et de l’avis de tous, procéder à des changements en cette période de la saison pour une équipe qui occupe la première place au classement général du championnat est risqué. Mais les responsables de Madar affirment qu’il s’agit de décisions « inévitables » et que le temps finira par leur donner raison.