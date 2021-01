Le MC Alger bénéficiera du «soutien nécessaire» afin de continuer à s'illustrer au niveau national et continental, a assuré, lundi soir, à Alger, Toufik Hakkar, président-directeur général de Sonatrach, actionnaire majoritaire du club algérois, qui fête son centenaire cette année. «Je félicite les joueurs et le staff technique pour les résultats probants réalisés depuis le début de la saison. J'assure à cette occasion que l'équipe bénéficiera du soutien nécessaire afin de continuer à s'illustrer aux niveaux national et continental», a déclaré Hakkar, lors d'une cérémonie en l'honneur du MCA, qui a réussi à se hisser à la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique et occupe actuellement la deuxième place du classement de Ligue 1. De son côté, le président du club, Abdenacer Almas, s'est félicité du bon début de saison de son équipe aux niveaux national et continental, soulignant que ces performances sont à mettre au profit des joueurs et leur staff technique: «Je remercie Sonatrach pour son soutien indéfectible au MCA et l'intention particulière qu'elle porte au développement du club en cette année centenaire. J'espère que l'équipe va continuer à s'illustrer durant toute la saison en décrochant des trophées.» Dans le même contexte, l'entraîneur Nabil Neghiz a indiqué que ses joueurs ont besoin de moyens, afin de mieux s'exprimer sur le terrain et ainsi atteindre les objectifs fixés par les dirigeants. «La route est encore longue et il faut éviter les obstacles pour décrocher des titres pour faire plaisir à nos supporters qui nous manquent en cette période de pandémie. L'union fait la force et nous sommes sur le bon chemin pour permettre au MCA de retrouver son rang au niveau arabe et africain», a-t-il ajouté. Par ailleurs, le club sportif amateur (CSA)/ MC Alger, et la société sportive par actions (SSPA) «le Doyen», ont signé lundi à Alger une convention de partenariat, permettant aux deux parties de se conformer aux textes législatifs algériens et renforcer leur collaboration pour promouvoir «l'image de marque du Mouloudia». «La convention que nous venons de signer, aujourd'hui, devait être parafé en 2015 conformément au décret de loi 15-73. Maintenant, nous avons trouvé un accord avec le CSA qui permettra de se conformer aux textes législatifs algériens et renforcer notre collaboration pour promouvoir l'image de marque du Mouloudia», a déclaré Almas. De son côté, le président du CSA/MCA, Tourki Messaoudi, a indiqué que cette convention comporte deux volets: «Un volet financier pour l'utilisation du sigle et des couleurs et la réhabilitation de la villa de Chéraga (Alger) et son équipement, afin de fournir au CSA un siège digne de ce grand club.» Avant d'enchaîner: «Concernant le volet sportif, il s'agit de l'intégration de deux membres du CSA au conseil d'administration de la SSPA, et la récupération des sections qui entrent dans le cadre de la fusion entre le GS Pétroliers et le CSA», a-t-il ajouté. Messaoudi a également fait savoir qu'une commission pour la préparation des festivités du centenaire du club, sera prochainement mise en place.