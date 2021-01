Après seulement 7 journées sur les 38 que compte la Ligue 1 de football dite «professionnelle», on compte, pas moins de 11 coachs qui ont quitté leurs postes, dont l'entraîneur du CS Constantine, Abdelkader Amrani, qui est revenu sur sa décision, mais toujours contesté par des fans des Sanafir. S'il y a un qualificatif supérieur à celui d'«incompétents», il sera parfaitement donné aux dirigeants des clubs, dont les coachs sont soit limogés, soit poussés à la sortie, soit encore qu'ils ont carrément démissionné. Ainsi donc, et sur les 20 clubs de la Ligue 1, neuf ont vu leurs coachs principaux quitter la barre technique, sauf, peut-être le CSC dont les responsables ont insisté pour garder Amrani. Mais, ce dernier a été si critiqué et insulté, après son retour, qu'il a même déclaré: «Je ne suis pas de ces coachs qui tiennent à leur place, et je suis prêt à quitter le club.» Sinon, tous les autres entraîneurs ont définitivement quitté la barre technique de leurs clubs. Ainsi, le premier coach à quitter son poste a été Ciccolini qui, lui, l'a été bien avant le début du championnat. C'était à l'issue du match de la Supercoupe perdu par l'USMA face au CRB qui a été demis de ses fonctions pour faute grave. Ciccolini a refusé d'aller prendre sa médaille de perdant à la tribune officiel où se trouvait le Premier ministre. C'est Bouziane Benaraibia qui lui a succédé, d'une manière provisoire, avant que l'équipe du manager général, Antar Yahia n'engage le Français Thierry Froger. La JS Kabylie, elle, a d'abord limogé le coach tunisien, Yamen Zelfani, pour mauvais résultat. Mais, le comble, c'est que l'équipe kabyle, dirigée par Mellal, a même limogé le coach Youcef Bouzidi, en dépit de ses résultats positifs, avec aucune défaite enregistrée! Et Bouzidi a cédé sa place à Denis Lavagne qui a connu sa première défaite pour son premier match à la barre technique de la JSK, à Tizi Ouzou même devant l'USM Alger (1-2), lundi. Bilal Dziri, lui, a démissionné de son poste au CA Bordj Bou Arréridj. Et justement, c'est son adjoint, l'entraîneur Abdenour Bousbia qui dirigera le CABBA lors de son prochain match face à l'ASO Chlef, en championnat, en attendant la tenue d'une Assemblée générale des actionnaires et du club sportif amateur «dans les prochains jours», pour «voir plus clair», a annoncé le directeur général, Nadir Bouzenad. Au même moment, Nadir Leknaoui annonce sa démission du NA Hussein Dey et on sussure d'ores et déjà le retour de Dziri chez les Sang et Or. Lyamine Bougherara a quitté l'USM Bel Abbès alors que Bouakkaz a quitté la barre technique de l'US Biskra et enfin, Aziz Abbes a quitté le WA Tlemcen. Tous ces entraîneurs ont quitté leurs clubs respectifs et montrent qu'ils n'ont plus la «confiance» des gestionnaires de ces mêmes clubs. Ce qui indique bien l'«incompétence» de ces gestionnaires qui, d'ailleurs, n'ont pas subi les pressions des fans de leurs clubs, comme ce fut le cas avant la pandémie, soit en étant fustigé à partir des gradins, puisque tous les matchs sont à huis clos. Aucun de ses gestionnaires n'a eu le courage de garder son coach ne serait-ce que jusqu'à la fin de la phase aller» pour faire un premier bilan et ainsi démontrer un certain professionnalisme dans le traitement de l'avenir de leurs coachs respectifs. Et ce n'est certainement pas fini, et c'est à se demander à qui le tour?