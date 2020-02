Sur la pelouse flambant neuve du stade olympique du 5-juillet, le Chabab s’en est remis à Bousseliou (73e), entré en cours de jeu cinq minutes plus tôt, pour crucifier les Sang et Or. Le Chabab, qui restait sur une élimination sans gloire en 8es de finale de la coupe d’Algérie, compte provisoirement six points d’avance sur son dauphin le MC Alger, ce dernier compte un match en retard à disputer face au Paradou AC. De son côté, le Nasria stagne à la 15e place de premier relégable, et reste sérieusement menacé par le spectre de la relégation. La JS Kabylie s’est heurtée à une solide formation du Paradou AC (0-0), ratant l’occasion de s’emparer de la position du dauphin dans son antre du 1e-Novembre de Tizi Ouzou. L’ES Sétif, sur sa lancée, a nettement dominé son voisin du CABB Arreridj (3-0) dans un derby des hauts-plateaux à sens unique. En revanche, le CS Constantine a raté l’occasion de monter sur le podium, en se faisant accrocher devant son public face au MC Oran (1-1). L’USM Alger, qui restait sur deux défaites de suite, n’a pas fait mieux qu’un match nul en déplacement face à l’AS Aïn M’lila (1-1). L’USMA, champion d’Algérie sortant, décroche son premier point depuis le début de la phase retour, alors que l’ASAM enchaîne un deuxième match sans victoire, et fait du surplace, elle qui a entamé la phase retour en battant le MC Alger à domicile (0-1). L’USM Bel-Abbès a renoué avec la victoire, en battant le NC Magra (3-1), grâce à un triplé signé Belhocini. Une belle réaction des joueurs d’Abdelkader Iaïche qui montent à la sixième place en compagnie du MCO et de l’USMA. L’ASO Chlef a aligné une deuxième victoire de suite, en battant à domicile la lanterne rouge l’US Biskra (2-1), dont la mission pour le maintien se complique davantage. En ouverture de cette 18e journée, le MC Alger a difficilement disposé samedi à domicile de la JS Saoura (1-0) dans un match disputé à huis clos. La 19e journée de la Ligue 1 se jouera samedi prochain, et sera marquée par le « big derby » de la capitale entre l’USM Alger et le MC Alger, alors que le leader se rendra du côté des Zibans pour affronter l’US Biskra.



Résultats

AS Aïn M’lila 1 - USM Alger 1

ES Sétif 3 – CABB Arréridj 0

ASO Chlef 2 - US Biskra 1

USM Bel-Abbès 3 - NC Magra 1

CS Constantine 1 - MC Oran 1

JS Kabylie 0 - Paradou AC 0

CR Belouizdad 1 - NA Husseïn-Dey 0

MC Alger 1 - JS Saoura 0