L’attraction de la 10e journée du championnat de Ligue 1, entre les deux Chabab, de Constantine et de Belouizdad, au stade Chahid-Hamlaoui de la ville de l’antique Cirta, n’a pas tenu ses promesses. La faute surtout à une pelouse impraticable, qui n’a pas permis une bonne circulation de la balle. D’ailleurs, le seul but de la partie a été inscrit après la demi-heure du jeu sur un magistral coup franc signé Hocine Benayada. Malgré cette défaite, le CRB reste coleader avec le MC Alger. Mais les Belouizdadis risquent de voir leur concurrent se détacher dès mercredi prochain, lorsque les Mouloudéens recevront la JS Kabylie au stade du 5-Juillet. Les gars du CRB ne semblent pas pour autant affectés par cette défaite, en témoignent leurs déclarations à l’issue de la partie, affirmant que le championnat est encore long et il y aura moult occasions pour se racheter, à commencer par le match de samedi prochain face à l’ASO Chlef, à 16h au stade du 20-Août, dans le cadre de la mise à jour de la 6e journée. Dans cette journée, toutes les équipes ayant reçu chez elles l’ont emporté, exception faite pour l’USM Alger. Les Rouge et Noir ont été contraints au partage des points au stade Omar-Hamadi de Bologhine face au voisin, le NA Hussein-Dey, malgré deux penaltys tirés par Mahious à l’heure du jeu pour l’USMA, et Yaya pour le NAHD dans le temps additionnel, le score est resté vierge. La fin de la partie a connu des scènes désolantes, après une agression d’un proche de l’USMA sur le joueur du Nasria, Yaya. Le MC Oran et l’AS Aïn M’lila ont peiné pour venir à bout, respectivement, de l’ASO Chlef et le NC Magra (1-0). Oranais et M’lilis peuvent remercier Frifer et Tiaiba, leurs deux buteurs. Pour sa part, l’ES Sétif a réalisé sa première victoire sous les commandes du Tunisien Nabil Kouki, en l’emportant (2-1) face à l’USM Bel Abbès. Bouguelmouna a assommé son ancienne équipe avant que Guecha ne rajoute un second but. La réalisation de Bouguettaya dans les arrêts de jeu pour les visiteurs n’a rien changé à la donne. Les gars de la Mekerra s’enfoncent dans les dédales du doute et le coach Abdelkader Iaïche se trouve sur un siège éjectable. La JS Saoura a failli laisser des plumes face à l’US Biskra, d’autant qu’elle a encaissé d’entrée de jeu sur un but de Messadia. Le buteur maison, Hamia, a surgi à deux reprises pour inscrire deux buts, dont un sur penalty, et offrir une victoire aux siens. Enfin, le CABB Arréridj a pris le meilleur sur le Paradou AC (2-0), grâce à Isla et El-Bey. Un résultat qui confirme la mauvaise passe des Algérois en championnat malgré leur parcours plus qu’honorable en coupe de la CAF et leur qualification historique pour la phase des poules pour leur première participation.

Résultats

AS Aïn M’lila 1 - ASO Chlef 0

MC Oran 1 - NC Magra 0

CS Constantine 1 - CR Belouizdad 0

USM Alger 0 - NA Husseïn-Dey 0

JS Saoura 2 - US Biskra 1

CABB Arreridj 2 - Paradou AC 0

ES Sétif 2 - USM Bel-Abbès 1

Mercredi 13 novembre

MC Alger - JS Kabylie