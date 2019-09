«Foot et Monde arabe » : le Musée du football mondial de la FIFA présente à Zurich l’exposition itinérante de l’Institut du Monde arabe. En collaboration avec l’Institut du Monde arabe (IMA) de Paris, le Musée du football mondial de la FIFA accueille à Zurich du 4 octobre 2019 au 5 janvier 2020 l’exposition

« Foot et Monde arabe ». Cette exposition est ouverte au public du mardi au dimanche entre 10h00 et 18h00. Au sein du Monde arabe, le football ne se résume pas à des succès ou à des équipes en particulier. L’exposition « Foot et Monde arabe » a été créée par l’IMA et met en lumière différents chapitres de l’histoire. Des origines dans les années 1880 jusqu’aux superstars des XXe et XXIe siècles, l’exposition témoigne combien le football, la culture et la société sont intimement liés et comment cela se traduit à l’intérieur comme à l’extérieur des stades du Monde arabe. « Nous sommes ravis d’accueillir à Zurich la première exposition invitée depuis l’ouverture du Musée du Football mondial de la FIFA en février 2016. C’est pour nous un honneur que de pouvoir collaborer avec un institut culturel aussi renommé que l’Institut du Monde arabe », a déclaré Marco Fazzone, directeur du musée.

Le football algérien est de nouveau à l’honneur lors de cette exposition à travers un pan important de son histoire consacré à la glorieuse équipe du FLN. La Fédération algérienne de football a également contribué en mettant à la disposition du Musée de la FIFA le trophée de la Coupe afro-asiatique gagnée en 1991. Une pièce rare et unique.